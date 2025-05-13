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В Житомире запретят продажу алкоголя в день финала Кубка Украины
Временый "Сухой закон"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
14 мая в Житомире временно запретят продажу алкоголя в связи с проведением финального матча Кубка Украины. Такое решение принял совет обороны Житомирской области, сообщает пресс-служба городского совета.
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Запрет касается реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков, вина и пива, в том числе в стеклянной таре. Ограничения будут действовать в торговых объектах, расположенных на территории Центрального стадиона Житомира, а также на таких улицах: Старый бульвар, Фещенко-Чоповского, Университетская, Новый бульвар, Благородная, Синельниковская, Михайловская, Лятошинского, Большая Бердичевская от домов №12 и №15 до домов №30 и №35.
Алкоголь не будут продавать в такие временные промежутки:
- за 4 часа до начала футбольного матча;
- во время проведения футбольного матча;
- в течение 2 часов после его завершения.
Напомним, финальный матч Кубка Украины между донецким "Шахтером" и "Динамо" начнется в 18:30.
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