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В Житомире запретят продажу алкоголя в день финала Кубка Украины

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В Житомире запретят продажу алкоголя в день финала Кубка Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

14 мая в Житомире временно запретят продажу алкоголя в связи с проведением финального матча Кубка Украины. Такое решение принял совет обороны Житомирской области, сообщает пресс-служба городского совета.

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Запрет касается реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков, вина и пива, в том числе в стеклянной таре. Ограничения будут действовать в торговых объектах, расположенных на территории Центрального стадиона Житомира, а также на таких улицах: Старый бульвар, Фещенко-Чоповского, Университетская, Новый бульвар, Благородная, Синельниковская, Михайловская, Лятошинского, Большая Бердичевская от домов №12 и №15 до домов №30 и №35.

Алкоголь не будут продавать в такие временные промежутки:

  • за 4 часа до начала футбольного матча;
  • во время проведения футбольного матча;
  • в течение 2 часов после его завершения.

Напомним, финальный матч Кубка Украины между донецким "Шахтером" и "Динамо" начнется в 18:30.

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Источник:
Житомирська Міська Рада
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Русланбай (Рівне)
13.05.2025 в 12:54
совок в голові .......
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Комментарии 2
Русланбай (Рівне)
13.05.2025 в 12:54
совок в голові .......
Ответить
0
0
Русланбай (Рівне)
13.05.2025 в 12:53
совок в голові .......
Ответить
0
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