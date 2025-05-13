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Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
Судьба золотых медалей решится в Житомире!
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Вот мы и дождались - решающий поединок национального Кубка! Да еще и в формате "Украинского Классического". Интересно, что это первая встреча "Шахтера" и "Динамо" в финале Кубка Украины с сезона 2017/18.
В настоящее время, именно "горняки" являются рекордсменом турнира по количеству побед - 14 трофеев. В свою очередь, в активе "бело-синих" на один подобный титул меньше.
В этом сезоне наши гранды уже успели дважды пересечься в УПЛ. Обе встречи закончились с ничейным счетом: 1:1 и 2:2, соответственно. И если чемпионскую гонку команда Марино Пушича уже окончательно проиграла и скорее всего передаст титул в руки динамовцам Александра Шовковского, то в кубке интрига только закручивается. Возможно все!
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- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Финал Кубка Украины сезона 2024/2025 "Шахтер" - "Динамо" состоится в среду, 14-го мая 2025-го года, в 18:30. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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