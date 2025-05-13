  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины

В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено

Судьба золотых медалей решится в Житомире!

Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины

Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Вот мы и дождались - решающий поединок национального Кубка! Да еще и в формате "Украинского Классического". Интересно, что это первая встреча "Шахтера" и "Динамо" в финале Кубка Украины с сезона 2017/18.

В настоящее время, именно "горняки" являются рекордсменом турнира по количеству побед - 14 трофеев. В свою очередь, в активе "бело-синих" на один подобный титул меньше.

Читайте такжеШахтер - Динамо: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом финала Кубка Украины?

В этом сезоне наши гранды уже успели дважды пересечься в УПЛ. Обе встречи закончились с ничейным счетом: 1:1 и 2:2, соответственно. И если чемпионскую гонку команда Марино Пушича уже окончательно проиграла и скорее всего передаст титул в руки динамовцам Александра Шовковского, то в кубке интрига только закручивается. Возможно все!

Favbet
2.40
3.40
3.05
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Финал Кубка Украины сезона 2024/2025 Шахтар"Шахтер" - "Динамо"Динамо состоится в среду, 14-го мая 2025-го года, в 18:30. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Шахтер - Динамо
Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Эксперт: Сейчас микроклимат в Динамо лучше чем в Шахтере
yellow-arrow
В Житомире запретят продажу алкоголя в день финала Кубка Украины
yellow-arrow
Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости