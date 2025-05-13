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Шахтер - Динамо: хорошо ли вы помните противостояние горняков с киевлянами в Кубке Украины? Квиз от UA-Футбол
Самыми запоминающимися моментами из этих игр делитесь в комментариях
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В среду, 14-го мая, в Житомире пройдет финала Кубка Украины 2024/25. За трофей будут спорить принципиальные соперники – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
Перед этим поединком мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы помните историю противостояний грандов отечественного футбола в Кубке Украины, пройдя наш квиз.
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