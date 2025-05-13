"Чехарда вокруг тренера может помешать", - Маркевич перед финалом Кубка сравнил Шахтер с Реалом

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от финала Кубка Украины , в котором 14 мая в Житомире встретятся "Динамо" и "Шахтер".

– Думаю, что более раскрепощенными будут динамовцы. Все же, с главной задачей на сезон: возвращением чемпионского титула они практически справились, тогда как "горнякам" еще предстоит приложить максимум усилий, чтобы выиграть хотя бы один трофей.

– По вашему мнению, команды будут действовать осторожно или будут заточены на атаку?

– "Шахтер" всегда делал ставку на наступление, комбинационный футбол, а "Динамо" в последнее время под руководством Александра Шовковского тоже пытается действовать в атакующей манере. Вот почему убежден, что соперничество будет идти на встречных курсах. Очень многое будет зависеть от того, как оппоненты будут играть у своих владений, потому что именно оборона является их уязвимым местом.

– А здесь еще у киевлян под вопросом участие ключевого защитника Дениса Попова. Кто его может заменить?

– Думаю, этот кадровый вопрос очень беспокоит руководителя Александра Шовковского. Ведь на некоторых позициях у "Динамо" практически отсутствует конкуренция, в частности, в центре обороны.

– А может Шовковский рискнет и доверит роль стоппера Владимиру Бражко, как это было в одном из матчей чемпионата?

– Не думаю, слишком велик риск, тем более, что в последнее время Бражко притормозил. Если откровенно, то я ждал от него большего, ведь у него есть все, чтобы быть на виду: фактура, сильный и точный удар, цепкость. Пока его на месте опорного полузащитника нельзя назвать незаменимым в "Динамо". Обидно, когда не оправдывают надежд.

А вот в чем добавило "Динамо" так это в разнообразии: оно может продуктивно действовать вторым номером, рассчитывая на скорый переход в атаку, в позиционном наступлении и активности в переходной фазе, когда благодаря качественному отбору усложняется жизнь визави уже на его половине поля. Вот еще бы динамовцам избавиться от огрехов в обороне, которые давят на всю команду.

– За счет чего "горняки" могут заставить нервничать киевлян?

– Это должно быть сочетание командных действий с утонченным индивидуальным мастерством лидеров донецкого клуба. Хотя удивляют перепады в игре чемпиона, такое впечатление, что "горнякам" не хватает сил на все 90 минут.

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Также многое будет зависеть от того, будут ли "горняки" сплоченными. Знаете, как бы чехарда вокруг их наставника Марино Пушича не повредила "Шахтеру". Что-то похожее мы уже наблюдали в прославленном мадридском "Реале", когда долгое время было неизвестно остается ли у руля легендарный Карло Анчелотти, кто придет ему на замену?

В итоге все закончилось фиаско, испанский гранд с его фантастическим составом исполнителей умудрился проиграть все турниры, в которых участвовал. Ибо каждый тянул одеяло в свою сторону.

Похожая ситуация и с Пушичем. Еще задолго до завершения сезона в СМИ появились сообщения, что руководство ФК "Шахтер" ведет переговоры с преемником боснийского тренера, хотя у того еще долговременный контракт. Сложно сказать, насколько соответствует действительности информация, что "Шахтер" близок к приглашению турецкого специалиста Арды Турана, но эта чехарда на тренерском мостике может негативно повлиять на микроклимат в команде. По-моему, каждый трансфер нуждается в тишине. Остается надеяться, что ранг турнира заставит амбициозных горняков максимально сплотиться. Иначе неприятностей не избежать.

– Все же, создается впечатление, что выше вы расцениваете шансы "Динамо".

– Нет, я считаю, что силы участников – равные. А дальше все будет зависеть от того, в какой спортивной форме подойдут участники к решающему противостоянию, обойдется ли без травм лидеров, сработают ли домашние заготовки тренеров или на высоте будут вратари. Ну и главное, что времени на раскачку не будет.