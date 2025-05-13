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Эксперт: У Шахтера на финал кубка будет больше мотивации, чем у Динамо
Финал уже в среду
uaf.ua
Известный украиснкий тренер Сергей Пучков поделился своими ожиданиями от финала
– Каковы ваши ожидания от финала "Шахтер" – "Динамо"?
– Я думаю, что будет очень серьезная игра. Прежде всего, она нужна "горнякам". Победа в ней будет давать возможность выступить в Лиге Европы. Учитывая, что в чемпионате динамовцев можно считать без пяти минут обладателями золотых медалей, "горнякам" с их вероятным третьим итоговым местом без кубкового триумфа может светить только Лига конференций. Именно поэтому у "Шахтера" на эту игру будет больше мотивации, чем у "Динамо", которое уже одной ногой в Лиге чемпионов. Так что предполагаю напряженное противостояние, в котором градус борьбы будет достаточно высоким. Главное, чтобы участники главного украинского дерби не переходили рамки и не забывали о Fair play.
– Как считаете, в случае выигрыша "Шахтером" Кубка Украины тренерское кресло под Марино Пушичем перестанет шататься?
– Трудно сказать. У "Шахтера" своя кухня и свои взгляды на то, кто именно будет возглавлять команду. Как, с кем и о чем в донецком клубе договаривались – я ведь не знаю. Это внутренние дела "горняков", о которых мы можем разве что догадываться. А будет шататься кресло под Пушичем или нет – все это относительно. Тренер – такая профессия, что может поколебаться в любой момент. Когда все долгое время складывается хорошо, то стоит лишь команде оступиться, не достигнув локального успеха, как тренерское кресло сразу же начинает шататься. Что касается Кубка Украины, то не исключаю, что для "Шахтера" у его выигрыша будет еще и финансовый стимул. Если это действительно так, то как для Пушича, так и для каждого члена донецкой команды финальная игра с "Динамо" носит мотивацию особого характера.
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