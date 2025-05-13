Кубок Украины
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Караваев одобрил отмену овертаймов в Кубке Украины. Чем мотивировал?
Говорит, что это будет экономить силы
Фото: fcdynamo.com
Универсал "Динамо" Александр Караваев высказался о реформе
"Это будет экономить силы, не играешь еще 30 минут, а сразу пенальти.
У футболистов будет больше времени на восстановление до следующего матча", - сказал Караваев.
Напомним, что в финале Кубка Украины нынешнего сезона в среду сыграют "Динамо" и "Шахтер".
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Источник:ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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