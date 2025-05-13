Караваев одобрил отмену овертаймов в Кубке Украины. Чем мотивировал?

Универсал "Динамо" Александр Караваев высказался о реформе Кубка Украины , где со следующего сезона планируют отменить дополнительное время.

"Это будет экономить силы, не играешь еще 30 минут, а сразу пенальти. У футболистов будет больше времени на восстановление до следующего матча", - сказал Караваев.

Напомним, что в финале Кубка Украины нынешнего сезона в среду сыграют "Динамо" и "Шахтер".