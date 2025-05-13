  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Караваев одобрил отмену овертаймов в Кубке Украины. Чем мотивировал?

В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Караваев одобрил отмену овертаймов в Кубке Украины. Чем мотивировал?

Кубок Украины
Обновлено

Говорит, что это будет экономить силы

Караваев одобрил отмену овертаймов в Кубке Украины. Чем мотивировал?

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Универсал "Динамо" Александр Караваев высказался о реформе Кубка Украины, где со следующего сезона планируют отменить дополнительное время.

"Это будет экономить силы, не играешь еще 30 минут, а сразу пенальти.

У футболистов будет больше времени на восстановление до следующего матча", - сказал Караваев.

Напомним, что в финале Кубка Украины нынешнего сезона в среду сыграют "Динамо" и "Шахтер".

По теме
yellow-arrow
"Хочу еще, чтобы"... Сергей Ребров высказал пожелание Шахтеру и Динамо перед финалом Кубка Украины
yellow-arrow
Эксперт: У Шахтера на финал кубка будет больше мотивации, чем у Динамо
yellow-arrow
"Чехарда вокруг тренера может помешать", - Маркевич перед финалом Кубка сравнил Шахтер с Реалом
Александр Караваев Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости