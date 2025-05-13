"Хочу еще, чтобы"... Сергей Ребров высказал пожелание Шахтеру и Динамо перед финалом Кубка Украины

В среду, 14 мая, в Житомире состоится матч, к которому будет приковано внимание не только наших любителей футбола, но и других стран - в финале Кубка Украины сойдутся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Для Сергея Реброва, который неоднократно был участником таких поединков как в роли игрока, а затем и тренера, очередное противостояние двух принципиальных соперников имеет особое значение. Ведь именно в составе двух грандов собрано наибольшее количество футболистов национальной команды, рулевым которой он является.

Накануне финальной встречи Сергей Ребров ответил на вопросы корреспондента UA-Футбол.

- Матч в Житомире вызывает повышенный интерес в футбольных кругах. Что ожидаете от этой игры?

- Какие могут быть ожидания, когда играют такие соперники! Уверен, что будет очень интересная игра - как и любое противостояние "Динамо" - "Шахтер". Тем более, что для обеих команд сезон оказался очень тяжелым, поэтому финал для каждой из них очень важен.

- Планируете побывать на этом матче или будете наблюдать за его ходом по телетрансляции?

- Да-да, буду.

- Какие из поединков "Динамо" с "Шахтером" запомнились вам больше всего как их участнику - как в качестве игрока, так и тренера?

- Все матчи "Динамо" против "Шахтера" и "Шахтера" против "Динамо" являются бескомпромиссными. Они крайне важны для обеих команд на любом уровне - даже тогда, когда встречаются в товарищеских матчах. Для меня, как тренера, это поединок финала Кубка страны сезона-2014/15, когда мы в серии послематчевых пенальти проигрывали с разницей в два гола, однако смогли вырвать победу. А как игрок помню все матчи и все мячи, когда забивал. Помню даже период, когда я забивал за "Шахтер" в матче с "Динамо". Для меня тогда это было что-то невероятное! Я был действительно очень впечатлен тем мячом. Когда играл в составе динамовской команды, то забивал достаточно много. Каждый из этих голов был очень важным для меня. А еще более важными они были для всех болельщиков - как "Шахтера", так и "Динамо".

- Что бы вы пожелали участникам завтрашнего матча?

- Чтобы они уважали друг друга. Это действительно бескомпромиссная игра, которая является очень важной для обоих соперников. Хочу еще пожелать, чтобы команда, которая выиграет матч, сделала это в честной борьбе, без каких-либо вещей вроде каких-то провокаций и тому подобное. Я уверен, что завтра будет интересный и бескомпромиссный поединок.

- Время течет быстро и через три с лишним недели сборную Украины ждет участие в Турнире четырех наций Canadian Shield, который пройдет в Торонто. Как будет готовиться наша команда к нему?

- Все будет происходить как всегда, по плану - так, как и при подготовке к другим матчам. Я считаю, что даже несмотря на то, что запланированные нашей сборной игры имеют статус товарищеских, они важны. Ведь их проведение будет предшествовать старту матчам отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Мы серьезно подходим к этим играм, и подготовка к ним уже ведется с тех пор, как были cыграны наши поединки с Бельгией.