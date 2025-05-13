Капитан Черноморца 1993/94 вспомнил победный кубковый финал и выделил возможных героев в противостоянии Шахтера и Динамо

В прошлом году UA-Футбол начал инициативу спасения жизни известному в прошлом капитану одесского "Черноморца" и игроку сборной Украины Андрею Телесненко. Более двух месяцев он находился в одной из столичных клиник с крайне серьезной болезнью сердца, пока в разгар ноября не состоялась трансплантация этого важного органа. Таким образом Телесненко стал первым в Украине, а возможно и в Европе профессиональным футболистом и тренером, в груди которого бьется донорское сердце.

С той поры прошло полгода. Андрей Телесненко продолжает процесс реабилитации в родной Одессе, через каждые два месяца наведываясь в Киев для планового обследования. Прогнозы врачей, которые делали ему операцию, а сейчас внимательно следят за состоянием пациента, уже давно обнадеживают. Все остальное зависит от ответственности и тщательности в лечении обладателя нового сердца.

В период восстановления у Телесненко есть время для того, чтобы следить за событиями в футболе - как в украинском, так и европейском. Сейчас он, как и огромная армия наших поклонников популярной игры с нетерпением ожидает финал Кубка Украины, в котором в среду, 14 мая, в Житомире сойдутся принципиальные соперники - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

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- Встречи между этими командами всегда ожидаются с особым интересом, ведь они являются украшением нашего футбола, - убежден Андрей Телесненко, - Почти в каждой такой игре бушуют нешуточные страсти, нередко дело и до драк "стенка на стенку" доходит. А о количестве желтых и красных карточек в кубковых финалах с участием "Динамо" и "Шахтера" я вообще не говорю: с начала нынешнего тысячелетия арбитры неоднократно били рекорды! Если не ошибаюсь, мой земляк Виктор Швецов в одном из финальных поединков показал 5 желтых и 5 красных карточек (было это в решающем матче кубкового розыгрыша сезона-2007/08 - прим. ред.).

- Каким вам видится очередная дуэль "горняков" и динамовцев в кубковом финале?

- Здесь и гадать нечего - ожесточенной! Очень хотелось бы, чтобы этот матч не уступал апрельскому поединку обоих грандов в рамках чемпионата, когда "Шахтер" сначала вел в счете в два гола, однако во втором тайме "Динамо" переломило ход поединка и добилось ничьей, 2:2. Уверен, соперники не будут лететь в атаку с шашками наголо, ведь цена ошибки в матчах такого уровня слишком дорогая. Мне кажется, что "Шахтеру" нужно будет рисковать, потому как на кону стоит не только почетный приз, но и право играть в Лиге Европы.

- Кто из игроков обеих команд может стать в житомирском матче палочкой-выручалочкой для своих одноклубников?

- В составе "Динамо" на ум приходит Ванат. После обкатки в "Черноморце" в осенней части сезона-2021/22 этот парень вернулся в киевскую команду и с каждым годом прибавляет. Он значительно увереннее действует у чужих ворот, поэтому недаром на его счету уже 17 голов. Что касается "Шахтера", то палочкой-выручалочкой, как по мне, может стать Бондаренко, который в текущем сезоне обращает на себя внимание благодаря умению находить возможность для результативного удара. А еще динамовцам можно ждать неприятностей от юркого и техничного бразильца Эгиналду. Он хоть и забивает редко, однако отличается умением создавать остроту у чужих ворот.

- В вашей карьере игрока был один кубковый финал, который стал победным - в составе "Черноморца" в сезоне-1993/94.

- Да, и воспоминания о том розыгрыше с победным итогом у меня, как капитана команды, остались самыми лучшими. И до сих пор горжусь всеми ребятами-одноклубниками. В финальном поединке на столичном тогда еще Республиканском стадионе мы играли с "Таврией", которую одолели в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершились без голов, а в футбольной лотерее героем стал наш вратарь Суслов. От справился с пенальти после удара Фурсова, а затем взялся выполнить заключительный в серии, пятый удар - и удачно. Мне тоже удалось реализовать свою попытку. Незабываемый был финал, приятные мгновения! Вспоминаю их часто.