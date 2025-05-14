Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
Шахтер - Динамо: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.05.2025 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором на поле сойдутся "Шахтер" и "Динамо". Поединок пройдет в Житомире на Центральном стадионе.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Киевляне находятся в шаге от чемпионства, а "горняки" стремятся спасти сезон. Кроме того, победа в Кубке позволит донецкому клубу начать следующий еврокубковый сезон в Лиге Европы, а не в Лиге конференций.
Совсем недавно команды встречались в рамках чемпионата Украины - тогда матч завершился результативной ничьей 2:2. Однако в финале ничейного результата быть не может - соперникам предстоит выявить победителя.
Финальный поединок начнется в 18:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ, а также на YouTube-канале УПЛ ТВ.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Кубок Украины-2024/25. Финал
14.05.2025
Житомир, "Центральный городской стадион "Полесье"
"Шахтер" 18:30 "Динамо"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ, YouTube-канал УПЛ ТВ
Популярное сейчас
- "Я не встречал такого нападающего нигде в Европе": Ярмоленко – о бывшем одноклубнике с Динамо
- Клубы, которых не хватает в профессиональном футболе Украины. Часть 2
- Шахтер отклонил первое предложение Наполи по Судакову: Романо назвал сумму
- Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО