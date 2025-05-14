Шахтер - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины

Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором на поле сойдутся "Шахтер" и "Динамо". Поединок пройдет в Житомире на Центральном стадионе.

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Киевляне находятся в шаге от чемпионства, а "горняки" стремятся спасти сезон. Кроме того, победа в Кубке позволит донецкому клубу начать следующий еврокубковый сезон в Лиге Европы, а не в Лиге конференций.

Совсем недавно команды встречались в рамках чемпионата Украины - тогда матч завершился результативной ничьей 2:2. Однако в финале ничейного результата быть не может - соперникам предстоит выявить победителя.

Финальный поединок начнется в 18:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ, а также на YouTube-канале УПЛ ТВ.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Кубок Украины-2024/25. Финал

14.05.2025

Житомир, "Центральный городской стадион "Полесье"

"Шахтер" 18:30 "Динамо"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ, YouTube-канал УПЛ ТВ