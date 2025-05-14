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Защитник Динамо положительно оценил выбор Житомира для финала Кубка

Кубок Украины

Отметил качество газона и атмосферу

Защитник Динамо положительно оценил выбор Житомира для финала Кубка

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев рассказал, как отреагировал на решение провести решающий матч Кубка Украины в Житомире.

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"Я очень положительно воспринял это решение. Из-за того, как здесь развивается футбол и это большой плюс. Газон идеальный, атмосфера идеальная, поэтому правильно, что так делают", - сказал Караваев для ВЗБІРНА.

Напомним, финал Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" состоится уже сегодня, 14 мая. Начало - 18:30.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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