Сабо перед финалом Кубка: Будет бойня. Шахтеру отступать некуда

Экс-игрок и тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими мыслями относительно финального матча Кубка Украины против "Шахтера".

- Ваши ожидания от кубкового Классического?

- Как всегда, будет бойня. После поражения "Александрии" от "Карпат", "Динамо" практически на 100% будет чемпионом. А вот "Шахтеру" точно нужна победа, отступать им некуда, ведь "горняки" впервые за долгое время могут остаться вообще без трофеев. Однако выиграть будет сложно. "Динамо" сегодня играет очень уверенно. Думаю, Шовковский подберет ключ, как сыграть против "Шахтера".

- Кого считаете фаворитом матча "Шахтер" - "Динамо"?

- Фаворит в этом матче "Динамо", которое без пяти минут чемпион. Для киевлян будет престижно выиграть и чемпионство, и Кубок. Думаю, Суркис уже пообещал дополнительные премии за победу.

- Классическое всегда славилось беспринципной игрой, драками и удалениями. Как думаете, в кубковом матче будут красные карточки?

- Все зависит от судейства. Я смотрю АПЛ, Ла Лигу и иногда не понимаю решения арбитров. Ухо у игрока за красной линией и уже офсайд фиксируют. Это же абсурд! Вы на ноги и корпус смотрите!

- Ваш прогноз на финал Кубка?

- Я думаю, что основное время закончится вничью 0:0 или 1:1 и будет серия пенальти. Много мячей забито не будет. А серия пенальти - это будет игра нервов. Когда я был игроком, то мы много времени на тренировках уделяли пенальти. Надо бить по углам полуподъемом, тогда вратарь не успеет, а обманывать голкипера - это риск, - резюмировал Сабо.