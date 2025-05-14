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Леоненко: Прогнозы на финал Кубка не даю, потому что я умный
Эксперт подчеркнул, что для обеих команд будет сложно добиться победы
Фото: dynamo.kiev
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, ожидает качественную игру в финале Кубка Украины между киевским клубом и донецким "Шахтером".
- Ваши ожидания от кубкового Классического?
- "Шахтер" должен прыгнуть выше головы, чтобы победить. А в квалификации еврокубков всем нашим командам делать нечего, ведь мы потеряли прямую путевку в группу. В Лиге чемпионов слабых команд нет, поэтому "Динамо" точно в отборе будет мучиться. Игроки и тренеры сами мечтают, чтобы сильный соперник достался, чтобы отмазка была.
У нас много пишут про Классическое, а по факту, как всегда, будет полтора момента за игру от обеих команд. Вы посмотрите, как "Барселона" и "Реал" играли! Оказывается, при счете 0:2 не надо сдаваться. Семь голов на двоих! Вот это я понимаю мастерство, ошибок практически не было. Поэтому я жду от "Шахтера" и "Динамо" качества и достойной игры.
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- Кого считаете фаворитом матча "Шахтер" - "Динамо"?
- Пусть победит сильнейший. Главное, чтобы судья ничего не начудил. Для меня вообще дико, когда судья пять минут смотрит ВАР и нихрена не видит.
- Классическое всегда славилось беспринципной игрой, драками и удалениями. Как думаете, в кубковом матче будут красные карточки?
- Вы ставку хотите поставить? (смеется, - прим.). Если в таком матче будут удаления, то можно сразу сказать, что это очень глупые футболисты, как Крыськив в первом круге. Если бы он не получил красную, то "Шахтер" бы точно не проиграл, а возможно, и выиграл. В той игре "горняки" вели в счете и выглядели лучше, чем "Динамо" (имеется в виду матч 11-го тура УПЛ, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграли 1:1, - прим.).
- Ваш прогноз на финал Кубка?
- Прогнозы я не даю, потому что я умный. Некоторые эксперты любят угадывать, а потом в кустах прячутся. Мне хочется, чтобы болельщики остались довольны, матч получился результативным, только не из-за глупых голов, а победит пусть сильнейший. Я всегда нейтрален, когда даю интервью. Это комментаторы у нас почему-то болеют за одну команду и еще советуют игрокам, что нужно делать на поле, - сказал Леоненко.
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