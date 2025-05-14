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Вирт - перед Классическим в кубке: Встретятся две равные команды
Ставка на серию пенальти
Фото: НК Верес
Бывший голкипер Юрий Вирт дал прогноз на финал Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо".
"В этой игре очень бы хотелось увидеть продолжение того действа, что мы видели в недавнем поединке "Шахтера“ и "Динамо" в чемпионате страны. Надеюсь, команды порадуют болельщиков интригой и большим количеством голов.
В этой паре у меня нет фаворитов, поскольку встретятся две равные команды. Я понимаю, что "Динамо" сейчас находится в лучшем моральном состоянии, но это не чемпионат, а финал Кубка Украины, в котором все решится в одном матче. Но вот в мотивации уже "Шахтер" должен превосходить своего оппонента, поскольку "горнякам" хоть как-то необходимо реабилитироваться за неудачно сложившийся сезон.
Что касается прогноза на этот поединок, то поставлю на результативную ничью - 2:2, а судьба трофея решится в серии 11-метровых ударов", - считает Вирт.
Напомним, игра состоится сегодня в 18:30 на центральном стадионе в Житомире.
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