Вирт - перед Классическим в кубке: Встретятся две равные команды

Бывший голкипер Юрий Вирт дал прогноз на финал Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо".

"В этой игре очень бы хотелось увидеть продолжение того действа, что мы видели в недавнем поединке "Шахтера“ и "Динамо" в чемпионате страны. Надеюсь, команды порадуют болельщиков интригой и большим количеством голов.

В этой паре у меня нет фаворитов, поскольку встретятся две равные команды. Я понимаю, что "Динамо" сейчас находится в лучшем моральном состоянии, но это не чемпионат, а финал Кубка Украины, в котором все решится в одном матче. Но вот в мотивации уже "Шахтер" должен превосходить своего оппонента, поскольку "горнякам" хоть как-то необходимо реабилитироваться за неудачно сложившийся сезон.

Что касается прогноза на этот поединок, то поставлю на результативную ничью - 2:2, а судьба трофея решится в серии 11-метровых ударов", - считает Вирт.