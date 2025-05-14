Экс-нападающий сборной Украины: Хочется, чтобы поединок в Житомире стал украшением текущего сезона

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

- Конечно, хочется, чтобы поединок в Житомире стал украшением текущего сезона, надолго запомнился болельщикам. На это есть основания надеяться, потому что по меркам украинского футбола в командах-финалистках собраны неплохие исполнители.

- Согласны, что "Шахтеру" сегодня надо обязательно побеждать, иначе сезон может стать провальным?

- Правы, и поэтому, как по мне, "горняки" в Житомире будут более мотивированы. Также важно, что "Шахтер" сможет задействовать боевой состав, своевременным было возвращение в строй вратаря Ризныка, защитника Матвиенко, полузащитника Судакова. Они - стержневые игроки, хотя многое будет зависеть от того, в какой они спортивной форме.

- Чувствуется, что вы выше расцениваете шансы "Шахтера".

- Все же, на мой взгляд, индивидуальное мастерство у большинства "горняков" выше и это должно сказаться. Вот только желательно им первыми не пропустить, потому что у "Шахтера" нынешнего образца не всегда получается, когда надо отыгрываться.

- А то, что "Шахтер" не убедительно выступает в УПЛ и что это может быть один из последних матчей под руководством Марино Пушича как-то может повлиять на ход событий в Житомире?

- Не думаю, во-первых, это разные турниры, во-вторых, у кубковых соревнований - свои законы, а дончане, помнится, демонстрировали характер, когда в овертайме брали верх над "Александрией" и "Полесьем". Только уточню, что для победы им хватало одного забитого мяча.

- А сегодня результативность будет выше?

- Есть такое ощущение, потому что в составах финалистов хватает бомбардиров. Думаю, что до такой голевой феерии, как в недавнем противостоянии испанских грандов - "Барселоны" и "Реала" дело не дойдет, но на три взятия ворот можно рассчитывать. "Шахтер" забьет на один мяч больше.