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Пушич и Шовковский назвали стартовые составы на финал Кубка Украины Шахтер - Динамо

Кубок Украины
Обновлено

Стартовые составы команд

Пушич и Шовковский назвали стартовые составы на финал Кубка Украины Шахтер - Динамо

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором в Житомире "Шахтер" сыграет с "Динамо".

Матч начнется в 18:30 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Шахтера": Ризник, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко, Судаков, Педриньо, Кевин, Эгиналду

Запасные "Шахтера": Фесюн, Азаров, Грам, Фарина, Крыськив, Швед, Цуканов, Назарина, Алиссон, Невертон, Траоре, Кауан Элиас

Стартовый состав "Динамо": Нещерет, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат

Запасные "Динамо": Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Караваев, Дячук, Герреро, Биловар, Брагару, Пихаленок, Пономаренко

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Динамо".

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Комментарии
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ignat_igor (Веймар)
14.05.2025 в 17:28
Тимчик, Кабаєв, Шапаренко, Кабаєв,
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Комментарии 2
ignat_igor (Веймар)
14.05.2025 в 17:28
Тимчик, Кабаєв, Шапаренко, Кабаєв,
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.05.2025 в 17:25
У Динамо два Кабаєва. Може один Буяльський?
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