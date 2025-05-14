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Пушич и Шовковский назвали стартовые составы на финал Кубка Украины Шахтер - Динамо
Стартовые составы команд
Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором в Житомире "Шахтер" сыграет с "Динамо".
Матч начнется в 18:30 и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав "Шахтера": Ризник, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко, Судаков, Педриньо, Кевин, Эгиналду
Запасные "Шахтера": Фесюн, Азаров, Грам, Фарина, Крыськив, Швед, Цуканов, Назарина, Алиссон, Невертон, Траоре, Кауан Элиас
Стартовый состав "Динамо": Нещерет, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат
Запасные "Динамо": Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Караваев, Дячук, Герреро, Биловар, Брагару, Пихаленок, Пономаренко
Напомним, что UA-Футбол проведет
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