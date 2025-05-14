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Легенда Шахтера сделал свой прогноз на финал Кубка Украины

Кубок Украины

Слово Томашу Хюбшману

Легенда Шахтера сделал свой прогноз на финал Кубка Украины

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Бывший хавбек "Шахтера" Томаш Хюбшман дал прогноз на матч "горняков" против киевского "Динамо" в финале Кубка Украины, который состоится сегодня в Житомире и начнётся в 18:30.

"Я думаю, что у "Шахтера" очень хорошая и большая мотивация забрать любой трофей, чтобы спасти этот сезон. Сезон, который в любом случае будет считаться неудачным. Потому что мы знаем, что "Шахтер" всегда борется за первое место. Я не думаю, что перед сезоном была цель закончить чемпионат третьими и не выиграть Кубок. У "Шахтера" самые большие амбиции в каждом сезоне, поэтому у них будет достаточная мотивация, чтобы выиграть Кубок.

Но вопрос еще в том, что всегда против тебя есть соперник, у которого тоже есть свои цели. Убежден, что "Динамо" тоже серьезно настроено на этот финал, потому что у киевлян есть шанс взять дубль: Кубок и чемпионство, – рассказал Томаш.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Динамо".

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Источник:
football.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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