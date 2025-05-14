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Кубок Украины. Шахтер - Динамо 1:1 (пенальти - 6:5). Горняки спасают сезон!

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Кубок Украины. Шахтер - Динамо 1:1 (пенальти - 6:5). Горняки спасают сезон!

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

Финал Кубка Украины сезона 2024/25

Среда, 14-е мая

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Шахтар "Шахтер" - "Динамо" Динамо1:1 (пенальти - 6:5)

Голы: Алиссон 64 - Ярмоленко 44

Серия пенальти: Назарина 1-0, Ванат 1-1, Алиссон 2-1, Бражко 2-2, Кевин 3-2, Пихаленок 3-3, Элиас 4-3 (перебивание), Вивчаренко 4-4, Грам 5-4, Михайленко 5-5, Крыськив 6-5, Караваев - вратарь.

"Шахтер": Резник, Винисиус (Грам 102), Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо, Бондаренко (Назарина 62), Марлон (Крыськив 62), Судаков (Цуканов 90), Педриньо да Силва (Алиссон 62), Эгиналду (Элиас 46), Кевин.

Запасные: Фесюн, Траоре, Крыськив, Швед, Азаров, Грам, Элиас, Цуканов, Назарина, Алиссон, Невертон, Фарина.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Динамо": Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко (Биловар 112), Дубинчак (Вивчаренко 105), Михайленко, Шапаренко (Бражко 74), Ярмоленко (Волошин 81), Буяльский (Пихаленок 81), Кабаев (Караваев 91), Ванат.

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Караваев, Дячук, Герреро, Биловар, Брагару, Пихаленок, Пономаренко.

Главный тренер: Александр Шовковский.

Предупреждения: Эгиналду 34, Ванат 54, Марлон 54, Ярмоленко 61, Дубинчак 97.

Арбитр: Балакин Николай.

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Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
14.05.2025 в 21:28
Це все до того йшло, те що Нещерет це дуб, як в грі так і по пенальті тим більше.Скільки разів пишу, цей Нещерет ні м'яча не може викинути швидко. З 64 хвилини рахунок 1-1, Нещерет кожного разу м'яч вибиває, проходить 1хвилина, всі шахтерівці займають свої місця і потім Нещерет б"є кудись м"яч. І який резон? Невже ніхто цьому довбо.....бу не підкаже? Велика лава запасних у Динамо, а насправді і двох гравців ніким замінити. Волошин, це так тендітна дівчина.Вівчаренко, за 15 хвилин два ляпи, які суть не привели до голу. Ну і Шовковський слабак.
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Комментарии 7
LEVgcUqs (Чернігів)
14.05.2025 в 21:28
Це все до того йшло, те що Нещерет це дуб, як в грі так і по пенальті тим більше.Скільки разів пишу, цей Нещерет ні м'яча не може викинути швидко. З 64 хвилини рахунок 1-1, Нещерет кожного разу м'яч вибиває, проходить 1хвилина, всі шахтерівці займають свої місця і потім Нещерет б"є кудись м"яч. І який резон? Невже ніхто цьому довбо.....бу не підкаже? Велика лава запасних у Динамо, а насправді і двох гравців ніким замінити. Волошин, це так тендітна дівчина.Вівчаренко, за 15 хвилин два ляпи, які суть не привели до голу. Ну і Шовковський слабак.
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oda1979 (Запорожье)
14.05.2025 в 21:25
Без Пушиса не было бы этого титула! Спасибо, Тренер!
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aleks68
14.05.2025 в 21:23
спасибо пушичу за кубок и досвидания.
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
14.05.2025 в 21:23
супер ванятко чупаренко класні чумпіони ярмоленко радів голу як дитина і просрав кубок
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ANESTEZIO (Вінниця )
14.05.2025 в 21:24
Випий пігулки, може попустить
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ANESTEZIO (Вінниця )
14.05.2025 в 21:23
Шовковському потрібно було себе заявити на друге коло третім, щоб мати можливість себе випустити під серію пенальті . А так немає Шовковського- нема кому в ДК вигравати серії пенальті . ШД - із Кубком!!. Все без образ в цьому сезоні
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tolina-ystas (Краматорск)
14.05.2025 в 21:22
Такой сезон не спасешь!
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