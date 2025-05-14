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Кубок Украины. Шахтер - Динамо 1:1 (пенальти - 6:5). Горняки спасают сезон!
Дончане защищают титул обладателя Кубка
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
Финал Кубка Украины сезона 2024/25
Среда, 14-е мая
Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"
"Шахтер" - "Динамо" 1:1 (пенальти - 6:5)
Голы: Алиссон 64 - Ярмоленко 44
Серия пенальти: Назарина 1-0, Ванат 1-1, Алиссон 2-1, Бражко 2-2, Кевин 3-2, Пихаленок 3-3, Элиас 4-3 (перебивание), Вивчаренко 4-4, Грам 5-4, Михайленко 5-5, Крыськив 6-5, Караваев - вратарь.
"Шахтер": Резник, Винисиус (Грам 102), Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо, Бондаренко (Назарина 62), Марлон (Крыськив 62), Судаков (Цуканов 90), Педриньо да Силва (Алиссон 62), Эгиналду (Элиас 46), Кевин.
Запасные: Фесюн, Траоре, Крыськив, Швед, Азаров, Грам, Элиас, Цуканов, Назарина, Алиссон, Невертон, Фарина.
Главный тренер: Марино Пушич.
"Динамо": Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко (Биловар 112), Дубинчак (Вивчаренко 105), Михайленко, Шапаренко (Бражко 74), Ярмоленко (Волошин 81), Буяльский (Пихаленок 81), Кабаев (Караваев 91), Ванат.
Запасные: Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Караваев, Дячук, Герреро, Биловар, Брагару, Пихаленок, Пономаренко.
Главный тренер: Александр Шовковский.
Предупреждения: Эгиналду 34, Ванат 54, Марлон 54, Ярмоленко 61, Дубинчак 97.
Арбитр: Балакин Николай.
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