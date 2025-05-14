Кубок Украины. Шахтер - Динамо 1:1 (пенальти - 6:5). Горняки спасают сезон!

Це все до того йшло, те що Нещерет це дуб, як в грі так і по пенальті тим більше.Скільки разів пишу, цей Нещерет ні м'яча не може викинути швидко. З 64 хвилини рахунок 1-1, Нещерет кожного разу м'яч вибиває, проходить 1хвилина, всі шахтерівці займають свої місця і потім Нещерет б"є кудись м"яч. І який резон? Невже ніхто цьому довбо.....бу не підкаже? Велика лава запасних у Динамо, а насправді і двох гравців ніким замінити. Волошин, це так тендітна дівчина.Вівчаренко, за 15 хвилин два ляпи, які суть не привели до голу. Ну і Шовковський слабак.