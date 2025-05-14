Андрей Николаевич открыл счет в финале Кубка Украины Шахтер - Динамо. ВИДЕО

В Житомире проходит финал Кубка Украины, в котором "Шахтер" играет с "Динамо".

Первый тайм был не очень интересным, но в концовке "Динамо" нашло свой момент – Ярмоленко классным ударом мет ров с 13-ти замкнул прострел с фланга – отличная атака "Динамо" и красивый гол. 1:0 к перерыву.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Динамо".