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Андрей Николаевич открыл счет в финале Кубка Украины Шахтер - Динамо. ВИДЕО

Кубок Украины
Обновлено

Ярмоленко решает

Андрей Николаевич открыл счет в финале Кубка Украины Шахтер - Динамо. ВИДЕО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Житомире проходит финал Кубка Украины, в котором "Шахтер" играет с "Динамо".

Первый тайм был не очень интересным, но в концовке "Динамо" нашло свой момент – Ярмоленко классным ударом мет ров с 13-ти замкнул прострел с фланга – отличная атака "Динамо" и красивый гол. 1:0 к перерыву.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Динамо".

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Комментарии
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Babulyak (Прилуки)
14.05.2025 в 19:40
То Бован
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Комментарии 3
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Babulyak (Прилуки)
14.05.2025 в 19:40
То Бован
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.05.2025 в 19:36
Класний тролінг!)))Андрій Миколайович) - круто підсмикнули дідуся))
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tolina-ystas (Краматорск)
14.05.2025 в 19:32
Игра просто омерзительная.Динамо играет плохо но оказывается можно ещё хуже и это делает Шахтёр.Такая игра команд это просто неуважение к болельщикам.
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