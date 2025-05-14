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В целях предосторожности или все-таки травма? Шахтер начал второй тайм матча Кубка Украины с замены

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В целях предосторожности или все-таки травма? Шахтер начал второй тайм матча Кубка Украины с замены

Скриншот: канал Шахтаря на YouTube

Новина українською

"Шахтер" начал второй тайм матча Кубка Украины с замены.

В начале второго тайма за донецкий клуб вместо Эгиналду вышел Кауа Элиас. Отметим, что Эгиналду просил замену еще в первом тайме, но все-таки смог доиграть до перерыва.

Кроме повреждения у бразильского нападающего была еще желтая карточка, полученная на 34-й минуте.

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Кауа Эллиас сыграл 7 матчей за "Шахтер" в УПЛ и отметился одной голевой передачей. В Кубке Украины нападающий еще не участвовал.

Напомним, что после первого тайма "Динамо" минимально обыгрывает "Шахтер". Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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