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В целях предосторожности или все-таки травма? Шахтер начал второй тайм матча Кубка Украины с замены
Посмотрим
Скриншот: канал Шахтаря на YouTube
"Шахтер" начал второй тайм матча Кубка Украины с замены.
В начале второго тайма за донецкий клуб вместо Эгиналду вышел Кауа Элиас. Отметим, что Эгиналду просил замену еще в первом тайме, но все-таки смог доиграть до перерыва.
Кроме повреждения у бразильского нападающего была еще желтая карточка, полученная на 34-й минуте.
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Кауа Эллиас сыграл 7 матчей за "Шахтер" в УПЛ и отметился одной голевой передачей. В Кубке Украины нападающий еще не участвовал.
Напомним, что после первого тайма "Динамо" минимально обыгрывает "Шахтер". Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте
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