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Шахтер сравнивает счет в Кубке Украины. Дебютный гол нападающего. ВИДЕО

Кубок Украины
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Замена сработала

Шахтер сравнивает счет в Кубке Украины. Дебютный гол нападающего. ВИДЕО

Фото - Шахтар

Новина українською

"Шахтер" сравнял счет в Кубке Украины.

Донецкий клуб устроил атаку в центре поля. Обрезался Шапаренко. Элиас разогнался, сделал передачу на партнера.+ Мяч затем попал к Алисону, который вернул Элиасу и бразилец отметился голом на 64-й минуте.

Отметим, это дебютный гол бразильца за "Шахтер". До этого у Элиаса была одна голевая передача за донецкий клуб.

Видео гола:

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К слову, Элиас заменил Эгиналду в начале второго тайма.

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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