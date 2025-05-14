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Шахтер сравнивает счет в Кубке Украины. Дебютный гол нападающего. ВИДЕО
Замена сработала
Фото - Шахтар
"Шахтер" сравнял счет в Кубке Украины.
Донецкий клуб устроил атаку в центре поля. Обрезался Шапаренко. Элиас разогнался, сделал передачу на партнера.+ Мяч затем попал к Алисону, который вернул Элиасу и бразилец отметился голом на 64-й минуте.
Отметим, это дебютный гол бразильца за "Шахтер". До этого у Элиаса была одна голевая передача за донецкий клуб.
Видео гола:
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К слову, Элиас заменил Эгиналду в начале второго тайма.
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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