"Шахтер" в третий раз сыграет в экстратаймах в Кубке Украины.

В основное время финального матча "Шахтер" и "Динамо" победителя не выявили и матч перешел в овертаймы.

Впервые донецкий клуб играл в дополнительное время в матче 1/4 финала турнира против "Александрии". В том матче на 110-й минуте забил Кевин и вывел "горняков" в следующую стадию.

В полуфинале "Шахтер" минимально переиграл "Полесье" в экстра-таймах. Гол на 114-й минуте забил Алиссон и помог донецкому клубу выйти в финал.

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Для "Динамо" - это вторая игра в экстратаймах. Впервые это произошло в 1/8 финала матча против "Ворсклы". Тогда команды сыграли 1:1 в основное время. Ванат забил победный гол на 100-й минуте.

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