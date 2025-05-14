  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Шахтер в третий раз сыграет в экстратаймах в Кубке Украины

В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер в третий раз сыграет в экстратаймах в Кубке Украины

Кубок Украины

Любят дополнительное время

Шахтер в третий раз сыграет в экстратаймах в Кубке Украины

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" в третий раз сыграет в экстратаймах в Кубке Украины.

В основное время финального матча "Шахтер" и "Динамо" победителя не выявили и матч перешел в овертаймы.

Впервые донецкий клуб играл в дополнительное время в матче 1/4 финала турнира против "Александрии". В том матче на 110-й минуте забил Кевин и вывел "горняков" в следующую стадию.

В полуфинале "Шахтер" минимально переиграл "Полесье" в экстра-таймах. Гол на 114-й минуте забил Алиссон и помог донецкому клубу выйти в финал.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Для "Динамо" - это вторая игра в экстратаймах. Впервые это произошло в 1/8 финала матча против "Ворсклы". Тогда команды сыграли 1:1 в основное время. Ванат забил победный гол на 100-й минуте.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Вне зависимости от места в турнирной таблице. Шахтер обеспечил себе участие в Лиге Европы
yellow-arrow
Шахтер получил свой юбилейный трофей Кубка Украины
yellow-arrow
Кубок - у горняков. Динамо не может обыграть Шахтер с 2021 года
Кубок Украины Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости