Кубок - у горняков. Динамо не может обыграть Шахтер с 2021 года

В Житомире проходил финал Кубка Украины, в котором "Шахтер" играл с "Динамо".

Киевляне открыли счет в концовке первого тайма, но «горняки» отыгрались в начале второго.

В итоге, счет 1:1 дошел до серии пенальти, где удачливее были «горняки» (6:5).

При этом стоит отметить, что столичный коллектив в последний раз (представьте себе) побеждал дончан аж в далеком 2021-м году - тогда "Динамо" тренировал еще старый знакомый "Шахтера" и опытный "лис" Мирча Луческу.