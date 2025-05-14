Кубок Украины
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Кубок - у горняков. Динамо не может обыграть Шахтер с 2021 года
История продолжается
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В Житомире проходил финал Кубка Украины, в котором "Шахтер" играл с "Динамо".
Киевляне открыли счет в концовке первого тайма, но «горняки» отыгрались в начале второго.
В итоге, счет 1:1 дошел до серии пенальти, где удачливее были «горняки» (6:5).
При этом стоит отметить, что столичный коллектив в последний раз (представьте себе) побеждал дончан аж в далеком 2021-м году - тогда "Динамо" тренировал еще старый знакомый "Шахтера" и опытный "лис" Мирча Луческу.
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