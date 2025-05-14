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Вне зависимости от места в турнирной таблице. Шахтер обеспечил себе участие в Лиге Европы

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Вне зависимости от места в турнирной таблице. Шахтер обеспечил себе участие в Лиге Европы

Фото - ФК Шахтар

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"Шахтер" обеспечил себе участие в Лиге Европы.

Победа "Шахтера" над "Динамо" в Кубке Украины гарантировала участие донецкой команды в Лиге Европы, несмотря на место в турнирной таблице национального чемпионата.

Напомним, что "Шахтер" и "Динамо" в основное время не выявили победителя. На гол Ярмоленко на 44-й минуте ответил Элиас на 64-й минуте.

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Ранее мы писали, какие нужны условия, чтобы "Шахтер" автоматически квалифицировался в Лигу Европы.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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