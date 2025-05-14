Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вне зависимости от места в турнирной таблице. Шахтер обеспечил себе участие в Лиге Европы
Заканчивают сезон на мажорной ноте
Фото - ФК Шахтар
"Шахтер" обеспечил себе участие в Лиге Европы.
Победа "Шахтера" над "Динамо" в Кубке Украины гарантировала участие донецкой команды в Лиге Европы, несмотря на место в турнирной таблице национального чемпионата.
Напомним, что "Шахтер" и "Динамо" в основное время не выявили победителя. На гол Ярмоленко на 44-й минуте ответил Элиас на 64-й минуте.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее мы писали, какие нужны условия, чтобы "Шахтер" автоматически квалифицировался в Лигу Европы.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз финала Кубка Украины на 14.05.2025
- Свитолина поздравила с днем рождения любимого украинского певца. Фото
- Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000