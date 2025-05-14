Кубок Украины
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Шахтер получил свой юбилейный трофей Кубка Украины
Для горняков это уже пятнадцатый титул
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В напряженном финальном матче Кубка Украины донецкий "Шахтер" одолел киевское "Динамо" в серии послематчевых пенальти.
Этот трофей стал для "горняков" уже пятнадцатым в истории Кубка Украины.
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Ранее "Шахтер" завоевывал почетный титул в сезонах 2023/24, 2018/19, 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2012/13, 2011/12, 2010/11, 2007/08, 2003/04, 2001/02, 2000/01, 1996/97 и 1994/95.
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