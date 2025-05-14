Кубок Украины Шахтеру вручали вице-президенты УАФ. Шевченко снова не посетил финал

В Житомире проходил финал Кубка Украины, в котором "Шахтер" играл с "Динамо".

Киевляне открыли счет в концовке первого тайма, но "горняки" отыгрались в начале второго.

В итоге, счет 1:1 дошел до серии пенальти, где удачливее были "горняки" (6:5).

Трофей горнякам вручал сразу три вице-президента УАФ - Артем Стоянов, Сергей Ребров и Олег Лужный.

Президента Ассоциации Андрея Шевченко, как и год назад, не было на матче.