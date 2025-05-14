Кубок Украины
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Кубок Украины Шахтеру вручали вице-президенты УАФ. Шевченко снова не посетил финал
Андрей Николаевич был занят более важными делами
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В Житомире проходил финал Кубка Украины, в котором "Шахтер" играл с "Динамо".
Киевляне открыли счет в концовке первого тайма, но "горняки" отыгрались в начале второго.
В итоге, счет 1:1 дошел до серии пенальти, где удачливее были "горняки" (6:5).
Трофей горнякам вручал сразу три вице-президента УАФ - Артем Стоянов, Сергей Ребров и Олег Лужный.
Президента Ассоциации Андрея Шевченко, как и год назад, не было на матче.
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Лекарь (село Дарниця)
14.05.2025 в 22:03
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