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Кубок Украины Шахтеру вручали вице-президенты УАФ. Шевченко снова не посетил финал

Кубок Украины

Андрей Николаевич был занят более важными делами

Кубок Украины Шахтеру вручали вице-президенты УАФ. Шевченко снова не посетил финал

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Житомире проходил финал Кубка Украины, в котором "Шахтер" играл с "Динамо".

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Киевляне открыли счет в концовке первого тайма, но "горняки" отыгрались в начале второго.

В итоге, счет 1:1 дошел до серии пенальти, где удачливее были "горняки" (6:5).

Трофей горнякам вручал сразу три вице-президента УАФ - Артем Стоянов, Сергей Ребров и Олег Лужный.

Президента Ассоциации Андрея Шевченко, как и год назад, не было на матче.

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
14.05.2025 в 22:03
Не царскоє єто дело
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
14.05.2025 в 22:03
Не царскоє єто дело
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1
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
14.05.2025 в 21:52
Следующий финал в Лондоне...
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3
0
LEVgcUqs (Чернігів)
14.05.2025 в 21:48
Треба президента УАФ, його резиденцію перенести в Англію і все буде в порядку.
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