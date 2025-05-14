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Капитан Шахтера о победе в Кубке Украины: В глубине души я знал, что мы победим сегодня

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Капитан Шахтера о победе в Кубке Украины: В глубине души я знал, что мы победим сегодня

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Капитан "Шахтера" прокомментировал победу в Кубке Украины.

В эфире УПЛ ТВ Николай Матвиенко признался, что победа "Шахтера" в этом турнире важна.

"Да, я счастлив. В глубине души я знал, что мы победим сегодня, чувствовал. Эта победа для нас намного важнее, чем для "Динамо". Мы закончили чемпионат на третьем месте и эта победа нам дает, я так понимаю, путевку в Лигу Европы", - сказал Матвиенко.

На вопрос, как команда реагирует на не попадание в Лигу Чемпионов, а в Лигу Европы, капитан сказал, что главное - участие в еврокубках.

"Мое понимание такое: мы выходим на каждую игру и стараемся победить. Там вообще нет никакого соперничества. Главное, что он есть - этот турнир, хоть какой-то и мы будем выступать в нем. Думаю, неплохо себя в нем проявим", - заявил полузащитник.

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Напомним, что "Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти и выиграл 15-й Кубок Украины.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
14.05.2025 в 21:52
У Шахтера вже синдром, якщо противник Динамо, то все буде добре.
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Комментарии 1
LEVgcUqs (Чернігів)
14.05.2025 в 21:52
У Шахтера вже синдром, якщо противник Динамо, то все буде добре.
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0
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