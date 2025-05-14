Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Шахтера о победе в Кубке Украины: Немножечко сгладили такой сезон
Эмоций вообще нет
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился ощущениями от финального матча Кубка Украины.
По словам вратаря, путь в кубке был тяжелый, потому что команда почти все матчи играла по 120 минут.
"Если честно - эмоций вообще нет. Мы прошли такой путь в этом кубке, по 120 минут за матч - очень тяжело для нас. Но ребята молодцы, работники. Это наша общая победа
Тяжелый матч выдался. Это кубковый матч. Финал. Все выкладываются на 100%. Сегодня фортуна на нашей стороне.
Я думаю, что болельщики, которые смотрят или интересуются футболом, им нравился такой матч. Такой накал, такие эмоции в матче. Это было интересно для всех", - сказал вратарь.
Ризнык сказал, что было бы хорошо выиграть и чемпионат Украины и попасть в Лигу Чемпионов. Но победа в кубке немножко сгладила сезон. Вратарь поблагодарил болельщиков и жену.
"Для Шахтера хорошо и выигрывать кубок, и выигрывать чемпионство, и играть в Лиге Чемпионов. Будем шаг за шагом двигаться и не опускать планку.
Бывала нестабильность у нас, но немножечко сгладили такой сезон.
Спасибо всем болельщикам за поддержку. Спасибо нашим женам, которые записывали видео. Все своих жен любим, поэтому эта победа также для них", - заявил Ризнык.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Дмитрий Ризнык в матче Кубка Украины отразил удар Караваева в серии пенальти и поспособствовал победе "Шахтера" в турнире.
Популярное сейчас
- Финал Кубка. Шахтер - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
- Ярмоленко откровенно рассказал о своей неудачной покупке: Понял, что я тормоз
- Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров