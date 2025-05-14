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Голкипер Шахтера о победе в Кубке Украины: Немножечко сгладили такой сезон

Кубок Украины

Эмоций вообще нет

Голкипер Шахтера о победе в Кубке Украины: Немножечко сгладили такой сезон

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился ощущениями от финального матча Кубка Украины.

По словам вратаря, путь в кубке был тяжелый, потому что команда почти все матчи играла по 120 минут.

"Если честно - эмоций вообще нет. Мы прошли такой путь в этом кубке, по 120 минут за матч - очень тяжело для нас. Но ребята молодцы, работники. Это наша общая победа

Тяжелый матч выдался. Это кубковый матч. Финал. Все выкладываются на 100%. Сегодня фортуна на нашей стороне.

Я думаю, что болельщики, которые смотрят или интересуются футболом, им нравился такой матч. Такой накал, такие эмоции в матче. Это было интересно для всех", - сказал вратарь.

Ризнык сказал, что было бы хорошо выиграть и чемпионат Украины и попасть в Лигу Чемпионов. Но победа в кубке немножко сгладила сезон. Вратарь поблагодарил болельщиков и жену.

"Для Шахтера хорошо и выигрывать кубок, и выигрывать чемпионство, и играть в Лиге Чемпионов. Будем шаг за шагом двигаться и не опускать планку.

Бывала нестабильность у нас, но немножечко сгладили такой сезон.

Спасибо всем болельщикам за поддержку. Спасибо нашим женам, которые записывали видео. Все своих жен любим, поэтому эта победа также для них", - заявил Ризнык.

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Дмитрий Ризнык в матче Кубка Украины отразил удар Караваева в серии пенальти и поспособствовал победе "Шахтера" в турнире.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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