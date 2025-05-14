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Судаков: Последний ли это мой трофей в Украине? В ближайшем будущем узнаете
Игрок также высказался о победе в Кубке Украины
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков поделился эмоциями после победы над киевским "Динамо" в финале Кубка Украины.
"100%. Я не знаю, по эмоциям, наверное, для меня этот трофей важнее и эмоциональнее, чем до этого мы выигрывали чемпионство 2 раза подряд и в том году Кубок, потому что мы прошли через очень сложный год. Эта победа была для нас принципиальной, тем более против "Динамо" в финале".
На вопрос о возможном переходе в итальянскую Серию А, игрок ответил: "Последний ли это мой трофей в Украине? В ближайшем будущем узнаете. Потом будет Серия А? Все возможно".
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