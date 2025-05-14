Шовковский: Равная игра. Пенальти? Так получилось

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ прокомментировал в финал Кубка Украины против "Шахтера", в котором киевляне проиграли в серии пенальти (1:1, 5:6).

— Если говорить об игре, то она была, в принципе, равная. Думаю, болельщики получили удовольствие. Мы не добыли желанный Кубок в серии послематчевых пенальти, но так бывает. Я только поблагодарил игроков за отношение. Мы идем дальше, нам сейчас очень важно восстановиться перед игрой чемпионата Украины против "Черноморца".

— Послематчевые пенальти это лотерея. Но как решалось, кто за кем пойдет бить?

— У нас были определенные проблемы. Некоторые из игроков сказали, что они не могут уже даже... Не хватало сил. Они сами решали очередность. В принципе, били неплохо, но так получилось.

— Вы после игры подошли к Караваеву...

— Он выполнил свою работу, но... Мы готовились, изучали, но нервы сыграли с нами такую злую шутку.

— А нельзя было не доводить до пенальти?

— У нас в концовке Денис Попов получил травму, попросил замену. Мы уже видели, что все идет к серии. Важно было доиграть без ошибок. Потому что была очень важна роль ошибки, которую мы допустили, дав возможность провести контратаку во втором тайме, когда нам забили.