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Шахтер – Динамо: Похожие в своих противоположностях. Обзор и анализ финала Кубка Украины
И размышляем, что нужно нашим грандам для прогресса в следующем сезоне
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
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Коллектив Пушича таки смог немного сгладить впечатление от провального сезона. Равная игра, с перетягиванием инициативы – без сюрпризов от команд и со старыми проблемами. "Динамо" все еще не умеет предлагать доминирующий футбол в матчах против равных себе соперников, а "Шахтер" по-прежнему любит неожиданно выключиться из игры. Что дальше? Кому нужна революция, а кому – эволюция? Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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