Шахтер – Динамо: Похожие в своих противоположностях. Обзор и анализ финала Кубка Украины

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Коллектив Пушича таки смог немного сгладить впечатление от провального сезона. Равная игра, с перетягиванием инициативы – без сюрпризов от команд и со старыми проблемами. "Динамо" все еще не умеет предлагать доминирующий футбол в матчах против равных себе соперников, а "Шахтер" по-прежнему любит неожиданно выключиться из игры. Что дальше? Кому нужна революция, а кому – эволюция? Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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