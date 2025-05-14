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Ярмоленко высказался о судействе в финале Кубка. И не только
Динамо проиграла Кубок Шахтеру
fcdynamo.com
Лидер "Динамо» Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после поражения в финальном матче Кубка Украины, где "бело-синие» уступили донецкому "Шахтеру» в серии пенальти.
– Говорят, что это последний Кубок, который проводится с дополнительным временем. Как вы оцениваете такую перспективу, что в следующем сезоне может не быть дополнительного времени, сразу серия пенальти после основного?
– Не знаю, как на начальных стадиях, но мне кажется, что именно в финале лучше 120 минут играть.
– Вам поле понравилось в Житомире?
– Да, классное поле. Надо поблагодарить, наверное, людей, которые следят за ним. Поле супер было приятно играть на нем.
– На последних минутах вы выглядели уже не только как футболист, но и как тренер – стояли у линии, подсказывали своим ребятам. Это возможность еще раз проявить эмоции, хотели ли вы подзарядить ребят?
– Да нет, просто эмоции. Не только я, а вся скамейка запасных пыталась подсказывать.
– Как вам сегодняшнее судейство?
– Наверное, нормально. Каких-то грубых ошибок я не увидел.
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