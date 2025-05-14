Спортивный директор Шахтера о победе в Кубке Украины: Это был большой шанс зацепиться за трофей

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна в эфире УПЛ ТВ прокомментировал поединок в Кубке Украины.

Экс-футболист сказал, что важно было победить и оценил качество игры.

"Не могу сказать, что был сумасшедший матч. Качество игры было на высоком уровне. Это был большой шанс зацепиться за трофей. Поздравил свою команду, тренерский штаб. Очень важная победа и очень важный трофей. Важно было победить. Мы не можем оставить такой клуб с такими болельщиками, с таким президентом без трофеев. Провальный сезон в чемпионате, не могли позволить себе проиграть кубок. Не могу сказать, что сегодня была топовая игра с нашей стороны. "Динамо" не буду обсуждать. Самое важное, что у нас Кубок в руках", - сказал Срна.

Спортивный директор назвал сезон тяжелым, но трофей - это трофей.

"Никогда в истории не были на третьем месте. Это для нас очень неудобно и очень неприлично. Могу сказать, что третье место мы заслуживали. "Александрия" заслужила второе место. Нужно говорить, как есть Нормальный сезон. Трофей - это трофей. Дай Бог, получится путевка в Лигу Европы напрямую без квалификации. Это значит не только для "Шахтера", но и для всего украинского футбола. Нужно брать очки, зарабатывать и возвращаться туда", - заявил Срна.

Также экс-капитан рассказал о своих ритуалах

"Я делал все ритуалы, которые знаю, чтобы мы победили в кубке. То по-разному сидел, то руку где-то держал, то целовал некоторые места. Я думаю это показывает, насколько нам была нужна победа", - резюмировал Срна.

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Напомним, что "Шахтер" победил "Динамо" в финале Кубка Украины в серии послематчевых пенальти.