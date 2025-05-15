Ключевые замены, определившие судьбу финала. Почему Шахтёр забрал трофей у Динамо

В среду, посреди рабочей недели, болельщиков футбола ожидал один из самых интересных и важнейших матчей не только сезона 2024/25, но и всего 2025 года в клубном украинском футболе в целом. Финал Кубка Украины – это уже интересно, а когда в этом матче сходятся два самых титулованных клуба страны и два вековых соперника, это стоит того, чтобы люди, которые в это время находятся на работе и пропускают такую ​​игру, задумались – на той ли работе они вообще работают?

Все, что окутало этот матч до его начала: продемонстрированая атмосфера на трибунах в Житомире, много VIP-гостей, абсолютно оптимальные стартовые составы от обоих тренеров, лучший рефери в стране на данный момент, возможно, последние матчи Ярмоленко и Судакова в классических противостояниях (поскольку первый может завершить карьеру, второй – перейти в другой клуб по завершению сезонна) и конечно интрига победителя давали понять, что этот поединок достоин называться Классическим противостоянием украинского футбола, игрой двух грандов.

Сама игра после гимна и минуты молчания набрала высокий прессинговальный и проактивный темп, где борьба, стыки, а после обязательный обмен "теплыми словами" от составов обеих команд стали привычным явлением и будто обязанностью, которую все футболисты старались старательно выполнять.

Мяч в течение первых десяти минут был под контролем игроков то одной, то другой команды, которые, чувствуя нерв этой дуэли в начале, часто теряли контроль над “игровым снарядом” и позволяли уже сопернику владеть ситуацией.

"Горняки" после очередных перехватов, будучи на мяче, пытались маневрировать за счёт своих крайних защитников, которые шли выше или в центр, ища там передачу на себя. Работа на флангах для них была травмоопасна - в полном смысле этого слова, потому что на правом фланге, где находился Винисиус Тобиас, "землю выгрызал" Дубинчак, а на левом Ярмоленко приходил помогать Тимчику и часто ставил корпус, отбрасывая левого защитника подальше от эпицентра игры.

Читайте также Ярмоленко высказался о судействе в финале Кубка. И не только

Меняясь позициями, номинальные хозяева ставили по краям Бондаренко (справа) и Матвиенко (слева), в случае с капитаном это было перемещение исключительно во время контроля и с явным ощущением просто ситуативно создать новую свободную зону во время того же изменения позиций. Георгий Судаков, который находится в одном шаге от переезда в Неаполь, в первом тайме не выделялся, привычных продвижений мяча было мало, поэтому момент, когда хавбек "Шахтера" потерял контроль над мячом у своих ворот, отдав Денису Попову, показательно подчеркивает, что первая часть встречи у Георгия не вышла.

У "Динамо" из интересного стоит заметить супернасыщение левого фланга. И если раньше это была просто смена позиций Кабаева и Шапаренко, то теперь туда "стягиваются" чуть ли не пол команды. Моментами Дубинчак шёл выше по "бровке", на его позицию становился номинальный центральный левый защитник Тарас Михавко, Шапаренко шел в полуфланг в защите собственной команды, и в этом же полуфланге, чуть выше, находился Кабаев. Не пытайтесь четко определить, что это за схема – не получится!

Без голов и с одной карточкой тайм шёл до своего завершения, и если на открытие счёта обе команды откровенно не наиграли, то в случае с “горчичниками” точно наиграли на несколько. Но Николай Балакин поставил высокий предел дозволенности, и стоит отдать должное – держал этот предел до самого окончания игры. Однако на перерыв одной из команд суждено было уйти победителем: Николай Шапаренко, протянув мяч, отдал на Дубинчака, увидевшего забегание из центра Ярмоленко в "свободный коридор", и в своем коронном стиле выполнил сильный прострел с левой ноги. Андрей Николаевич "сбил паука" в нижнем правом от себя углу - "ванатовская" конвертация моментов от киевлян.

На старте второго тайма дончане дважды неточно перевели мяч слева направо в ту же точку, но чем-то острым и опасным это, к счастью для Ризныка, не завершилось. Второе дыхание игре дал безупречный матч-менеджмент главного тренера Марино Пушича и его тренерского штаба. Сначала вышел Кауан Элиас, после перерыва заменивший травмированного Эгиналду, а затем тройная замена с выходом Алиссона, Назарины и Криськива, которая значительно усилила игру оранжево-черных в дальнейшем. В конце концов именно тандем Алиссон-Элиас восстановили паритет во встрече, снова установив такую ​​привычную ничью во всех последних матчах этих команд.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Однако отсутствие этих самых важных замен, чтобы освежить игру у Шовковского, было ощутимым, причем отсутствуют не игроки, а желание. Главный тренер "Динамо" часто затягивает до последнего с изменениями, что говорит либо о более низком уровне игроков на скамейке запасных, либо о достаточно консервативных взглядах коуча.

Появление на поле Бражко вместо Шапаренко на 74-й минуте матча стало первой коррективой от наставника столичной команды. При этом дальше при розыгрыше мяча на собственной половине поля Михайленко продолжил опускаться вниз между двумя центральными защитниками, Бражко действительно находился выше на позиции "десятки".

Два экстратайма не запомнились большим количеством опасности и остротой, как всегда в такой ситуации команды пытались минимизировать возможности для оппонента и, кажется, и для себя тоже. Караваев вышел играть на позиции правого вингера в "Динамо", сменившись флангами с Назаром Волошиным, вышедшим играть на эту позицию раньше. Выход, который сам Александр будет стремиться стереть из собственной памяти, потому что именно его незабитый пенальти принес донецкому Шахтеру 15-й трофей национального кубка в истории. Киевляне не сравнялись по трофеям, хотя имели прекрасную возможность – имеют 13 в собственном активе.

Победа "горняков" в Кубке Украины еще раз демонстрирует, насколько непредсказуем этот вид спорта, где команда-чемпион проигрывает команде, которая занимает третье место в чемпионате, при этом этот чемпион не смог выиграть ни одного очного матча с 2021 года. "Динамо" на это может ответить ровно пройденным (не учитывая Лигу Европы) сезоном, ни одним поражением в чемпионате, оставляющим киевский клуб единственной футбольной командой в Европе, которая не потерпела поражений в местном чемпионате, и самым главным - чемпионством. В заключительных двух турах будет интересно посмотреть на возможные эксперименты обоих тренеров и настроение на следующий сезон, в котором эти матчи обязательно будут еще интереснее!