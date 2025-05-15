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Пушич: Мы очень хорошо выступили в Кубке. Это стало возможным благодаря двум вещам
Горняки добыли единственный трофей с сезоне
shakhtar.com
Марино Пушич ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции после матча с "Динамо".
"Мы знали, что должны победить, получить трофей. Это давление есть всегда. Я пытался снять его со своих футболистов, но это было очень трудно в первом тайме, потому что игра была нервная для обеих команд. После этого мы взяли себя в руки, действовали все лучше и лучше, сделали определенные изменения. Я горжусь своими игроками, их выступлением при таких обстоятельствах, под давлением, они отыгрались в поединке с очень сильным соперником.
Они заслуживают всех комплиментов. Они отыграли дополнительное время, серию пенальти, были сконцентрированы до конца. Я знал, что нам это удастся, потому что в двух предыдущих играх нам это уже удавалось. Выиграть Кубок в этой кампании нам было крайне трудно – это добавляет блеска этому трофею. Мы очень хорошо выступили в Кубке. Это стало возможным благодаря двум вещам – характеру и физической форме. В этом мы прекрасно себя проявили".
"Несмотря на то, выиграли бы мы или проиграли, судьи неплохо поработали. Иногда у меня есть комментарии относительно арбитров, но я должен отмечать их хорошую работу, они принимали хорошие решения – для соперника и для нас. Я не нашел ни одного спорного момента, за исключением эпизодов в начале, где было несколько жестких атак, грубых подкатов.
В такие моменты я ожидаю от них немного большей защиты игроков, но это тоже часть работы, арбитром быть совсем нелегко. Были два или три сложных фола, – мне пришлось пересматривать эти эпизоды", – заявил тренер.
18 мая "Шахтер" будет играть в УПЛ с "Ингульцом".
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