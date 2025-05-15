Пушич: Мы очень хорошо выступили в Кубке. Это стало возможным благодаря двум вещам

Марино Пушич ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции после матча с "Динамо".

"Мы знали, что должны победить, получить трофей. Это давление есть всегда. Я пытался снять его со своих футболистов, но это было очень трудно в первом тайме, потому что игра была нервная для обеих команд. После этого мы взяли себя в руки, действовали все лучше и лучше, сделали определенные изменения. Я горжусь своими игроками, их выступлением при таких обстоятельствах, под давлением, они отыгрались в поединке с очень сильным соперником.

Они заслуживают всех комплиментов. Они отыграли дополнительное время, серию пенальти, были сконцентрированы до конца. Я знал, что нам это удастся, потому что в двух предыдущих играх нам это уже удавалось. Выиграть Кубок в этой кампании нам было крайне трудно – это добавляет блеска этому трофею. Мы очень хорошо выступили в Кубке. Это стало возможным благодаря двум вещам – характеру и физической форме. В этом мы прекрасно себя проявили".