Шовковский: Будем делать выводы, но ошибка лишила нас Кубка

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ после финального матча Кубка Украины.

"Болельщики должны были получить удовольствие от финала — от самой игры, напряжения, борьбы, которая была на поле. Хотя она была бескомпромиссной, но футболисты сдерживали себя, чтобы не нанести травмы друг другу. Да, эмоции были и они должны быть, когда проходит матч за кубковый трофей. Обидно проигрывать в серии послематчевых пенальти. Индивидуальное мастерство имеет большое значение. Но также большое значение имеют ошибки, которые допускают игроки. Мы снова пропустили гол после собственной ошибки, дали возможность провести сопернику быструю контратаку и не доиграли эпизод до конца, когда нам забивали. Будем делать выводы, но ошибка лишила нас Кубка".

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"Лучший арбитр — это тот, которого не видно на поле, когда играют команды. Есть компетентные органы, которые будут анализировать действия судейской бригады. Я не хочу этого делать. Меньше всего я смотрел на то, где мы будем играть финальный матч. Для нас не это было главным. Поле в нормальном состоянии, атмосфера на стадионе замечательная. Я уверен, что болельщики получили удовольствие. [О замене Шапаренко на Бражко] Мне нужно было влиять на события, происходившие на поле, поэтому мое решение было таким. Ничего необычного я в этом не вижу", — сказал Шовковский.

В воскресенье "Динамо" будет играть в Одессе.