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Шовковский: Будем делать выводы, но ошибка лишила нас Кубка
Дубля не будет
fcdynamo.com
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ после финального матча Кубка Украины.
"Болельщики должны были получить удовольствие от финала — от самой игры, напряжения, борьбы, которая была на поле. Хотя она была бескомпромиссной, но футболисты сдерживали себя, чтобы не нанести травмы друг другу. Да, эмоции были и они должны быть, когда проходит матч за кубковый трофей.
Обидно проигрывать в серии послематчевых пенальти. Индивидуальное мастерство имеет большое значение. Но также большое значение имеют ошибки, которые допускают игроки. Мы снова пропустили гол после собственной ошибки, дали возможность провести сопернику быструю контратаку и не доиграли эпизод до конца, когда нам забивали. Будем делать выводы, но ошибка лишила нас Кубка".
"Лучший арбитр — это тот, которого не видно на поле, когда играют команды. Есть компетентные органы, которые будут анализировать действия судейской бригады. Я не хочу этого делать.
Меньше всего я смотрел на то, где мы будем играть финальный матч. Для нас не это было главным. Поле в нормальном состоянии, атмосфера на стадионе замечательная. Я уверен, что болельщики получили удовольствие.
[О замене Шапаренко на Бражко] Мне нужно было влиять на события, происходившие на поле, поэтому мое решение было таким. Ничего необычного я в этом не вижу", — сказал Шовковский.
В воскресенье "Динамо" будет играть в Одессе.
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