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Ярмоленко вошел в топ-6 бомбардиров КУ

Кубок Украины
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Юбилейный гол не помог добыть трофей

Ярмоленко вошел в топ-6 бомбардиров КУ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Андрей Ярмоленко открыл счет в финальной встрече Кубка Украины против "Шахтера" на 44-й минуте. Этот гол стал для экс-игрока "Вест Хэма" 20-м в соревновании. Только 5 футболистов отличились в турнире чаще.

Лучшие бомбардиры в истории КУ

  • Андрей Воробей – 25;
  • Максим Шацких – 23;
  • Александр Паляница – 22;
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  • Андрей Шевченко, Сергей Ребров – 21;
  • Андрей Ярмоленко – 20.

35-летний футболист провел в турнире 32-й поединок, дебютировав в сезоне 2006/07 в составе "Десны".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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