Ярмоленко вошел в топ-6 бомбардиров КУ

Андрей Ярмоленко открыл счет в финальной встрече Кубка Украины против "Шахтера" на 44-й минуте. Этот гол стал для экс-игрока "Вест Хэма" 20-м в соревновании. Только 5 футболистов отличились в турнире чаще.

Лучшие бомбардиры в истории КУ

Андрей Воробей – 25;

– 25; Максим Шацких – 23;

– 23; Александр Паляница – 22;

Андрей Шевченко, Сергей Ребров – 21;

– 21; Андрей Ярмоленко – 20.

35-летний футболист провел в турнире 32-й поединок, дебютировав в сезоне 2006/07 в составе "Десны".