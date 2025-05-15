Кубок Украины
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Ярмоленко вошел в топ-6 бомбардиров КУ
Юбилейный гол не помог добыть трофей
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Андрей Ярмоленко открыл счет в финальной встрече Кубка Украины против "Шахтера" на 44-й минуте. Этот гол стал для экс-игрока "Вест Хэма" 20-м в соревновании. Только 5 футболистов отличились в турнире чаще.
Лучшие бомбардиры в истории КУ
- Андрей Воробей – 25;
- Максим Шацких – 23;
- Александр Паляница – 22;
- Андрей Шевченко, Сергей Ребров – 21;
- Андрей Ярмоленко – 20.
35-летний футболист провел в турнире 32-й поединок, дебютировав в сезоне 2006/07 в составе "Десны".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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