Динамо побеждало Шахтер в серии пенальти еще с Шовковским в воротах

В финале Кубка Украины 2024/25 "горняки" добыли трофей в послематчевой лотерее. Последний раз киевляне в этом турнире обыгрывали принципиального соперника аналогичным образом 10 лет назад.

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Тогда на столичном "Олимпийском" команды так и не смогли открыть счет за 120 минут. Хозяева выиграли в серии пенальти 5:4, а ворота "Динамо" защищал Александр Шовковский.

Добавим, что в матче за Суперкубок 2016 киевляне также победили "Шахтер" в послематчевой лотерее (4:3) и снова действующий тренер команды стоял в воротах.