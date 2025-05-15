С 2008 года Шахтер одержал в матчах КУ с Динамо втрое больше побед, чем потерпел поражений

Последние 17 лет в "Классическом" в рамках Кубка Украины сохраняется существенный перевес донецкого клуба. В этом промежутке команды провели 13 матчей на разных этапах и "оранжево-черные" оформили 10 побед.

Киевляне в упомянутом отрезке огорчали соперника только в финалах сезона 2013/14 и 2014/15, а также на стадии ⅛ кампании 2019/20.

Всего команды сыграли в КУ 17 поединков и в 11-ти "Шахтер" праздновал победу. "Горняки" забили 26 голов, "Динамо" – 16. Отметим, что после встречи в Житомире оба коллектива завоевали по 5 трофеев в очных поединках турнира.