  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. На трибунах Центрального стадиона в Житомире был замечен флаг ДНР

В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На трибунах Центрального стадиона в Житомире был замечен флаг ДНР

Кубок Украины
Обновлено

Но ненадолго

На трибунах Центрального стадиона в Житомире был замечен флаг ДНР

Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий

Новина українською

В решающей встрече Кубка Украины 2024/25 группа болельщиков "Шахтера" выставила на трибунах флаг самопровозглашенной ДНР. Через считанные мгновения после демонстрации атрибут подожгли. Процесс сопровождался громкими выкриками. Эпизод произошел при участии фанатов из ультрас-сектора.

Читайте такжеВ Житомире запретят продажу алкоголя в день финала Кубка Украины

"Горняки" в последний раз играли домашний матч в турнире 17 апреля 2013 года. Тогда "оранжево-черные" принимали на "Донбасс Арене" львовские "Карпаты" в рамках ¼ финала (2:1).

В упомянутом сезоне "Шахтер" разгромил "Динамо" в Донецке на этапе 1/16 (4:1). Поединок посетили 47 571 зритель.

По теме
yellow-arrow
"Это не в нашем характере. Я никогда этого не приму": Пушич – о подготовке к решающей встрече КУ
yellow-arrow
С 2008 года Шахтер одержал в матчах КУ с Динамо втрое больше побед, чем потерпел поражений
yellow-arrow
Динамо побеждало Шахтер в серии пенальти еще с Шовковским в воротах
Шахтер (Донецк) Житомир
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Zhitomir.Today
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости