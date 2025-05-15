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На трибунах Центрального стадиона в Житомире был замечен флаг ДНР
Но ненадолго
Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий
В решающей встрече Кубка Украины 2024/25 группа болельщиков "Шахтера" выставила на трибунах флаг самопровозглашенной ДНР. Через считанные мгновения после демонстрации атрибут подожгли. Процесс сопровождался громкими выкриками. Эпизод произошел при участии фанатов из ультрас-сектора.
"Горняки" в последний раз играли домашний матч в турнире 17 апреля 2013 года. Тогда "оранжево-черные" принимали на "Донбасс Арене" львовские "Карпаты" в рамках ¼ финала (2:1).
В упомянутом сезоне "Шахтер" разгромил "Динамо" в Донецке на этапе 1/16 (4:1). Поединок посетили 47 571 зритель.
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