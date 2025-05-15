"Это не в нашем характере. Я никогда этого не приму": Пушич – о подготовке к решающей встрече КУ

Марино Пушич выступил на пресс-конференции после финала Кубка Украины.

"Перед игрой я обдумывал с одним-двумя игроками определенные вещи, и это просто интуиция сработала в подходящий момент. Я подумал, что Элиас сейчас в хорошем состоянии, возможно, это его звездный момент, время сделать что-то особенное для команды. Он вышел и добавил новой энергии с Алиссоном. Должен отметить всех игроков, которые вышли на замену и хорошо постарались для команды: Крыськив и Назарина очень упорно работали в полузащите, показывали качественный футбол. Грам заменил Тобиаса и был очень полезным команде, не забываем и молодого парня из нашей Академии – Цуканова, который впервые играл в этой атмосфере, под этим давлением. И должен сказать, что мне нравится давать ему такие испытания: для его роста, развития было важно отыграть эти минуты, чтобы почувствовать это давление, почувствовать, что значит играть за "Шахтер" и иметь обязанность завоевывать трофеи. Всем игрокам, которые вышли, огромные комплименты, потому что они добавили качества, которого я от них ожидал".

"Я очень рад видеть много людей на стадионе. Для этого мы и играем в футбол. Это были фантастические эмоции! Невероятно видеть, как наши фаны болеют за нас и гонят вперед. Именно этого нам действительно не хватало. И это был фантастический опыт. Да, это может быть преимуществом, но не обязательно – никогда не знаешь. Все дело в качестве, в том, как ты выполняешь пенальти. Надо надеяться на удачный момент, тот самый момент от вашего вратаря. Но я чувствовал хорошую энергию еще перед тем, как мы пробивали пенальти. Видел решимость победить. Некоторые сразу изъявили желание бить, мне даже пришлось определить очередность – кто за кем будет пробивать. Все были готовы это сделать. Все были очень решительно настроены на то, чтобы помочь команде в решающий момент. И это свидетельствует о сильном характере нашей команды".

"Да, мы готовились морально к дополнительному времени. Иногда матчи складываются так, как складываются. Ты должен принять это и выжать из ситуации максимум и остаться в игре или потерять организованность, дисциплину – и все сойдет на нет. Это не в нашем характере. Я никогда этого не приму. Поэтому я всегда требую от команды играть 95 минут с максимальной концентрацией. Затем, если надо, сыграем еще два тайма по 15 минут. Потому что я знаю, мы очень сильная команда. Мы играли с дополнительным временем трижды подряд. Очень тяжелая кубковая кампания. И поэтому этот трофей, учитывая то, как мы его получили, имеет особый золотой блеск. Для меня так точно", – заявил тренер.

Уже на этих выходных "Шахтер" может потерять последние шансы на серебро.