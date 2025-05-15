Ризнык: Этот Кубок был очень нужен Шахтеру в этом сезоне

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился эмоциями после победы над "Динамо" (1:1, 6:5 по пенальти) с в финале Кубка Украины.

- Дмитрий, "Шахтер" завоевал 15-й трофей Кубка Украины. Безумный матч, нереальные эмоции. Расскажи, что просто сейчас чувствуешь?

- Сейчас я без эмоций, но очень рад, что мы победили в этом финале. Этот Кубок нам был очень нужен в этом сезоне. Все ребята - молодцы. Я уже много раз говорил: после такого пути, который мы прошли к этому трофею - три матча по 120 минут, - это очень тяжелая работа. Все справились, и я всех благодарю. Особенно наших вторых половинок, детей, которые нас поддерживали перед матчем. Эта победа - для них.

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- Что это достижение значит лично для тебя и для команды?

- Для команды это действительно трофей. Такой клуб, как "Шахтер", должен побеждать. И сегодня, можно сказать, фарт был на нашей стороне.

- Вы очень душевно праздновали победу с фанатами. Расскажи немного больше об этом.

- Конечно, хотелось порадовать наших фанатов, дать им эмоции после такого сложного сезона и, так сказать, вдохнуть жизнь в этот трофей.

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- Что хочешь сказать украинцам, которые болели за "Шахтер"?

- Всем спасибо! Поздравляем с победой, с выигранным Кубком! Мы всех вас очень любим!", - приводит слова Ризныка официальный сайт "горняков".