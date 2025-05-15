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"Хотели порадовать наших болельщиков". Бондарь - о победе Шахтера в Кубке
Горняки победили киевлян в серии пенальти
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо" (1:1, по пенальти - 6:5) в финале Кубка Украины-2024/2025.
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"После первого тайма главный тренер нас немного успокоил в раздевалке. Ведь этот гол на 43-й минуте был нам, скажем так, не очень нужен. Пушич сказал, что впереди еще как минимум 45 минут. Напомнил, что "Динамо" отыгрывалось в матче с нами при счете 0:2. Затем поговорили, как будем действовать при определенных моментах в атаке и обороне. Несколько перестроились и начали играть по-другому - добавили в энергии и агрессии.
Давило ли на нас что-то перед матчем? Пожалуй, нет. Мы понимаем, что "Шахтер" всегда ставит перед собой самые высокие цели. Прежде всего хотелось порадовать наших болельщиков, которые за нас волнуются и переживают. Этот сезон неудачный для нас в чемпионате, но выиграли кубок, и дали немного хороших эмоций. Выигрывать кубок - это приятно, и надеюсь, что мы сделали сегодня счастливыми многих людей.
Я слышал на поле, как наши поклонники нас поддерживали. Я очень благодарю и наших ультрас, кто пришел на стадион, и просто болельщиков. Большая благодарность, что их было много и очень слышно.
У нас остались еще два матча чемпионата Украины. Будем делать все, чтобы одержать две победы и с хорошим настроением уйти в отпуск", - сказал Бондарь.
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