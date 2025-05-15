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"Там что, пятиклассники играют?". Леоненко раскритиковал финал Кубка Украины
Эксперт остался недоволен уровнем игры футболистов
Фото: dynamo.kiev
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал финальный матч Кубка Украины между киевлянами и "Шахтером" (1:1, 6:5 по пенальти).
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"Полтора момента за 120 минут! Мне снова жаль наших болельщиков. Вот поэтому я и не смотрю чемпионат Украины. Сразу хочу задать вопрос Йожефу Сабо. Ну и где здесь бойня?! Что-то в этом матче я ее не увидел. Лучше в таком случае не комментировать, чтобы потом в кусты не прятаться.
Также в этом матче было много глупых, бессмысленных и необязательных фолов со стороны обеих команд. Смотришь и думаешь: там что, пятиклассники играют? Вот это самое неприятное. Арбитр просто боялся желтые показывать, а так бы команды семь на семь играли", - сказал Леоненко.
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