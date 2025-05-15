"Там что, пятиклассники играют?". Леоненко раскритиковал финал Кубка Украины

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал финальный матч Кубка Украины между киевлянами и "Шахтером" (1:1, 6:5 по пенальти).

"Полтора момента за 120 минут! Мне снова жаль наших болельщиков. Вот поэтому я и не смотрю чемпионат Украины. Сразу хочу задать вопрос Йожефу Сабо. Ну и где здесь бойня?! Что-то в этом матче я ее не увидел. Лучше в таком случае не комментировать, чтобы потом в кусты не прятаться.

Также в этом матче было много глупых, бессмысленных и необязательных фолов со стороны обеих команд. Смотришь и думаешь: там что, пятиклассники играют? Вот это самое неприятное. Арбитр просто боялся желтые показывать, а так бы команды семь на семь играли", - сказал Леоненко.