  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. "Там что, пятиклассники играют?". Леоненко раскритиковал финал Кубка Украины

В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Там что, пятиклассники играют?". Леоненко раскритиковал финал Кубка Украины

Кубок Украины

Эксперт остался недоволен уровнем игры футболистов

"Там что, пятиклассники играют?". Леоненко раскритиковал финал Кубка Украины

Фото: dynamo.kiev

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал финальный матч Кубка Украины между киевлянами и "Шахтером" (1:1, 6:5 по пенальти).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Полтора момента за 120 минут! Мне снова жаль наших болельщиков. Вот поэтому я и не смотрю чемпионат Украины. Сразу хочу задать вопрос Йожефу Сабо. Ну и где здесь бойня?! Что-то в этом матче я ее не увидел. Лучше в таком случае не комментировать, чтобы потом в кусты не прятаться.

Также в этом матче было много глупых, бессмысленных и необязательных фолов со стороны обеих команд. Смотришь и думаешь: там что, пятиклассники играют? Вот это самое неприятное. Арбитр просто боялся желтые показывать, а так бы команды семь на семь играли", - сказал Леоненко.

Читайте такжеРизнык: Этот Кубок был очень нужен Шахтеру в этом сезоне
По теме
yellow-arrow
"Хотели порадовать наших болельщиков". Бондарь - о победе Шахтера в Кубке
yellow-arrow
Ризнык: Этот Кубок был очень нужен Шахтеру в этом сезоне
yellow-arrow
Шахтер – Динамо: Похожие в своих противоположностях. Обзор и анализ финала Кубка Украины
Виктор Леоненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BLIK.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
cucumber (Киев)
15.05.2025 в 09:48
Раніше все було краще, - вода вкусніше, сонце гарячіше і гра гравіше, а зараз і труби нижче, і дим з тих труб не такий густий... вася огурцов
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
cucumber (Киев)
15.05.2025 в 09:48
Раніше все було краще, - вода вкусніше, сонце гарячіше і гра гравіше, а зараз і труби нижче, і дим з тих труб не такий густий... вася огурцов
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости