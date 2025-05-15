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Элиас прокомментировал дебютный гол за Шахтер: Он стал особенно ценным
Форвард перевел финал Кубка в овертайм
shakhtar.com
Бразильский нападающий "Шахтера" Кауан Элиас поделился эмоциями от победы над "Динамо" (1:1, 6:5 по пенальти) в финале Кубка Украины. В этом матче легионер забил первый гол в футболке "горняков".
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"Конечно, я очень счастлив. Это чувство, которое тяжело объяснить, я счастлив, что мы смогли завоевать этот трофей. Мой первый гол в любом случае был бы особенным для меня, а учитывая его ценность... Это тяжело передать словами.
Против этого соперника всегда тяжело играть. Мы держали в голове, что игра может перейти в серию пенальти. Хотели завершить матч как можно скорее, чтобы не доводить до таких нервов. Самое важное, что мы покидаем поле обладателями Кубка Украины.
Все титулы, которые мы выигрываем, посвящается нашим болельщикам. Это огромные эмоции для нас, будем продолжать в том же духе, чтобы радовать наших фанатов", – заявил Элиас.
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