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Леоненко – о судействе в матче Шахтера с Динамо: Скандал будет 100%
Леоненко считает, что судья допустил важные ошибки
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался относительно судейства в финале Кубка Украины против "Шахтера" (1:1, 5:6 по пенальти).
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"Судейский скандал будет 100%. Можно спорить, был пенальти на Волошине или нет, потому что, когда 50 на 50, то ни один судья не даст пенальти в конце матча. Но на 53-й минуте арбитр должен был выгонять Ваната! Когда ничего не получается и нет мозгов, то надо потолкаться.
Арбитр дал по желтой ему и Марлону, и уже через 10 секунд Ванат ни с того, ни с сего толкает бразильца в спину плечом! Это вторая желтая, которую Балакин почему-то не показал. Шовковский точно должен разобраться с Ванатом, потому что он мог оставить команду вдесятером в финале", - сказал Леоненко для BLIK.ua.
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