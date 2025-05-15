Леоненко – о судействе в матче Шахтера с Динамо: Скандал будет 100%

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался относительно судейства в финале Кубка Украины против "Шахтера" (1:1, 5:6 по пенальти).

"Судейский скандал будет 100%. Можно спорить, был пенальти на Волошине или нет, потому что, когда 50 на 50, то ни один судья не даст пенальти в конце матча. Но на 53-й минуте арбитр должен был выгонять Ваната! Когда ничего не получается и нет мозгов, то надо потолкаться.

Арбитр дал по желтой ему и Марлону, и уже через 10 секунд Ванат ни с того, ни с сего толкает бразильца в спину плечом! Это вторая желтая, которую Балакин почему-то не показал. Шовковский точно должен разобраться с Ванатом, потому что он мог оставить команду вдесятером в финале", - сказал Леоненко для BLIK.ua.