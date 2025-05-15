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Милевский: Шахтер празднует а-ля Ямаль. Но Динамо было на голову сильнее

Кубок Украины

Милевский прокомментировал результат финала Кубка Украины

Милевский: Шахтер празднует а-ля Ямаль. Но Динамо было на голову сильнее

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал поражение киевского клуба от "Шахтера" (1:1, 5:6 по пенальти) в финале Кубка Украины.

- Артем, что скажешь по игре?

- Сначала настроение было вау, а потом недоразумения и непонимание. "Шахтер" забил чуть ли не с первого удара по воротам. Я такого и не припомню. "Динамо" полностью контролировало игру, было очень сосредоточенным и собранным.

Даже в начале второго тайма я был уверен, что Киев спокойно закроет эту игру и будет где-то 2:0. Но "Шахтеру" просто повезло забить случайный гол. Смотрю, как "Шахтер" радуется после победы - все в очках, а-ля Ямаль. Но "Динамо" выглядело на голову сильнее. Сегодня "Шахтер" выиграл Кубок, а на выходных "Динамо" станет чемпионом.

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- Как тебе серия пенальти.

- Это лотерея, где выиграть могла любая команда. Понятно, что Караваев расстроен, но пенальти... Я тоже, бывало, не забивал. Нужно через это пройти и двигаться дальше.

- Как думаешь, чего "Динамо" не хватило, чтобы удержать победу?

- В мое время никто бы не поменял лидеров команды в такой важной игре, как бы тяжело ни было - ни Белькевича, ни Хацкевича, ни Ринкона, ни Шацких, ни Реброва. А тут заменили Ярмоленко, Буяльского, Шапаренко. Я немного не понял решение Шовковского. Лидеров ни в коем случае нельзя менять, потому что соперники их боятся, - сказал Милевский.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
15.05.2025 в 11:17
Милевский, Динамо было сильнее на голову... на одну твою больную голову
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Комментарии 2
oleg.m.3972 (Харьков)
15.05.2025 в 11:17
Милевский, Динамо было сильнее на голову... на одну твою больную голову
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ukatan (Харьковская обл.)
15.05.2025 в 11:11
Счет на табло, кубок у Шахтера. Остальное - пустая болтовня.
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