Милевский: Шахтер празднует а-ля Ямаль. Но Динамо было на голову сильнее

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал поражение киевского клуба от "Шахтера" (1:1, 5:6 по пенальти) в финале Кубка Украины.

- Артем, что скажешь по игре?

- Сначала настроение было вау, а потом недоразумения и непонимание. "Шахтер" забил чуть ли не с первого удара по воротам. Я такого и не припомню. "Динамо" полностью контролировало игру, было очень сосредоточенным и собранным.

Даже в начале второго тайма я был уверен, что Киев спокойно закроет эту игру и будет где-то 2:0. Но "Шахтеру" просто повезло забить случайный гол. Смотрю, как "Шахтер" радуется после победы - все в очках, а-ля Ямаль. Но "Динамо" выглядело на голову сильнее. Сегодня "Шахтер" выиграл Кубок, а на выходных "Динамо" станет чемпионом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Как тебе серия пенальти.

- Это лотерея, где выиграть могла любая команда. Понятно, что Караваев расстроен, но пенальти... Я тоже, бывало, не забивал. Нужно через это пройти и двигаться дальше.

- Как думаешь, чего "Динамо" не хватило, чтобы удержать победу?

- В мое время никто бы не поменял лидеров команды в такой важной игре, как бы тяжело ни было - ни Белькевича, ни Хацкевича, ни Ринкона, ни Шацких, ни Реброва. А тут заменили Ярмоленко, Буяльского, Шапаренко. Я немного не понял решение Шовковского. Лидеров ни в коем случае нельзя менять, потому что соперники их боятся, - сказал Милевский.