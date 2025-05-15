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Сабо: Жаль, конечно, но нужно смириться с победой Шахтера и идти дальше
"Шахтер" завоевал Кубок Украины, обыграв "Динамо" в серии пенальти
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями относительно результата финала Кубка Украины между киевлянами и "Шахтером" (1:1, 5:6 по пенальти).
- Я все угадал. Даже про пенальти. Ризнык, лучший голкипер в УПЛ, на сегодняшний момент. Хотелось бы сказать, что если ты не уверен при пробивании пенальти, то лучше пробивать на силу, чтобы вратарь даже руки не успел поднять. Это все гадание с углами - лотерея. Игра была равной. "Шахтер" можно поздравить с победой, а мы двигаемся дальше.
- С составами обошлось без сюрпризов?
- Играли почти все - меняли по 5-6 игроков. Не хватает у ребят сил. Хоть у команд большой запас, но играли все. Игра была хорошей, интересно было смотреть. Одно - мало забитых мячей. Жаль, конечно, но нужно смириться с победой "Шахтера" и идти дальше. "Динамо" будет чемпионом, преимущество у них хорошее.
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- Можно ли выделить кого-то из игроков в составах обеих команд?
- Никого. Раньше говорили о Бражке и том, что он растет, но сейчас - это совсем не тот игрок. Бражко посадили в глубокий запас и он выходит на замену на 10-15 минут. Ему нужно куда-то уйти.
- Ярмоленко продолжает забивать...
- Андрей - ведущий футболист. Он уже вместо Шовковского подсказывает игрокам на линии во время игры. Опытный игрок. На 90 минут его не хватает, но это классный футболист, который хорошо работает с мячом, делает передачи, руководит игрой во время матча. Посмотрим, закончит он или еще продолжит играть. Всему приходит конец, рано или поздно....
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