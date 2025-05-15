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Сабо: Жаль, конечно, но нужно смириться с победой Шахтера и идти дальше

Кубок Украины

"Шахтер" завоевал Кубок Украины, обыграв "Динамо" в серии пенальти

Сабо: Жаль, конечно, но нужно смириться с победой Шахтера и идти дальше

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями относительно результата финала Кубка Украины между киевлянами и "Шахтером" (1:1, 5:6 по пенальти).

- Я все угадал. Даже про пенальти. Ризнык, лучший голкипер в УПЛ, на сегодняшний момент. Хотелось бы сказать, что если ты не уверен при пробивании пенальти, то лучше пробивать на силу, чтобы вратарь даже руки не успел поднять. Это все гадание с углами - лотерея. Игра была равной. "Шахтер" можно поздравить с победой, а мы двигаемся дальше.

- С составами обошлось без сюрпризов?

- Играли почти все - меняли по 5-6 игроков. Не хватает у ребят сил. Хоть у команд большой запас, но играли все. Игра была хорошей, интересно было смотреть. Одно - мало забитых мячей. Жаль, конечно, но нужно смириться с победой "Шахтера" и идти дальше. "Динамо" будет чемпионом, преимущество у них хорошее.

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- Можно ли выделить кого-то из игроков в составах обеих команд?

- Никого. Раньше говорили о Бражке и том, что он растет, но сейчас - это совсем не тот игрок. Бражко посадили в глубокий запас и он выходит на замену на 10-15 минут. Ему нужно куда-то уйти.

- Ярмоленко продолжает забивать...

- Андрей - ведущий футболист. Он уже вместо Шовковского подсказывает игрокам на линии во время игры. Опытный игрок. На 90 минут его не хватает, но это классный футболист, который хорошо работает с мячом, делает передачи, руководит игрой во время матча. Посмотрим, закончит он или еще продолжит играть. Всему приходит конец, рано или поздно....

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Источник:
1927.kiev.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
15.05.2025 в 12:27
— Андрій - провідний футболіст" і ,до того (як колись любив казати Ляшко) скотиняка порядошна.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
15.05.2025 в 12:27
— Андрій - провідний футболіст" і ,до того (як колись любив казати Ляшко) скотиняка порядошна.
Ответить
0
1

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