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Леоненко - о голе Ярмоленко: Там бы даже мой друг Биба в 87 лет забил
Эксперт иронично высказался о голе Андрея
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал гол Андрея Ярмоленко в финальном матче Кубка Украины против "Шахтера" (1:1, 5:6 по пенальти).
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"Сейчас начнут говорить, что Ярмоленко рано заканчивать. Это ему решать, но я бы на его месте уже давно стал спортивным директором, правда, зачем "Динамо" спортивный директор, если они никого не покупают? Ну, будет просто в кабинете сидеть, да и все. Но это не мне решать, пусть Игорь Михайлович думает.
Давайте теперь гол разберем. Дубинчак здорово нашел Ярмоленко, рядом с ним никого не было и он с семи метров спокойно расстрелял ворота. Там бы даже мой друг Андрей Андреевич Биба в 87 лет забил!
Также мне непонятно, почему Ярмоленко не побежал к фанатам разбираться, когда его меняли, а болельщики кричали "Ярмола, Ярмола!". Понятно, что они радовались его голу, но он же не любит, когда его так называют", - сказал Леоненко.
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