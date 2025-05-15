Леоненко - о голе Ярмоленко: Там бы даже мой друг Биба в 87 лет забил

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал гол Андрея Ярмоленко в финальном матче Кубка Украины против "Шахтера" (1:1, 5:6 по пенальти).

"Сейчас начнут говорить, что Ярмоленко рано заканчивать. Это ему решать, но я бы на его месте уже давно стал спортивным директором, правда, зачем "Динамо" спортивный директор, если они никого не покупают? Ну, будет просто в кабинете сидеть, да и все. Но это не мне решать, пусть Игорь Михайлович думает.

Давайте теперь гол разберем. Дубинчак здорово нашел Ярмоленко, рядом с ним никого не было и он с семи метров спокойно расстрелял ворота. Там бы даже мой друг Андрей Андреевич Биба в 87 лет забил!

Также мне непонятно, почему Ярмоленко не побежал к фанатам разбираться, когда его меняли, а болельщики кричали "Ярмола, Ярмола!". Понятно, что они радовались его голу, но он же не любит, когда его так называют", - сказал Леоненко.