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Хавбек Шахтера - о победе над Динамо: Это как подарок на день рождения
Горняки завоевали 15-й Кубок Украины
Скриншот: канал УПЛ ТБ на YouTube
Полузащитник "Шахтера" Виктор Цуканов прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (1:1, 6:5 в серии пенальти) в финале Кубка Украины.
– Очень счастлив победить в Классическом, выйти в финале Кубка. Это для меня как подарок на день рождения. Мне кажется, что "Шахтер" должен выигрывать трофеи каждый год, и в этом году Кубок очень важен.
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– С какими наставлениями Пушич выпускал на замену?
– Не бояться, играть как я умею и играть вперед.
– Как определяли, кто будет бить пенальти?
– Марина, Мистер, сказал, кто будет бить. Он назвал пять игроков, а там уже решали, кто какой по счету будет бить.
– Хотелось пробить?
– Не знаю. Мандраж был, честно скажу. Но уже сказали, каким я буду пробивать, уже решили, поэтому я настраивался на удар, – сказал Цуканов.
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