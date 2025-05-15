Воробей: Может, в следующем году Динамо и Шахтер останутся без титулов, а с трофеями будут другие команды

Бывший форвард "Шахтера" Андрей Воробей в интервью Sport.ua прокомментировал победу донецкой команды над киевским "Динамо" (1:1, 6:5 по пенальти) в финале Кубка Украины.

– Андрей, какие у вас остались эмоции от финала Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"? Получился финал?

– В целом, по моему мнению, команды сыграли довольно-таки, скажем так, слабо. Почему-то я ожидал большего в исполнении обеих команд. Особенно в первом тайме вообще скучновато было. Да и во втором. Команды боялись как-то раскрыться. Либо ответственность какая-то давила. Игра была не очень яркая. Как-то осторожничали команды. Учитывая то, что это две топовые команды в нашем чемпионате, я ожидал от них большего.

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– Серия пенальти – логичная развязка этого финала?

– Трудно сказать – логично или не логично. Это лотерея. Например, бывает, что одна команда 90 минут атакует, а другая выигрывает по пенальти. Где здесь логика? Конечно, логики нет в футболе. Поэтому неуместно говорить о том, насколько логична серия пенальти. Здесь мастерство Ризныка больше повлияло в этой ситуации. У Ризныка есть опыт отбивания пенальти и хорошие серии он делал. У Нещерета, возможно, еще все впереди. Но вот именно в этой стадии, именно серии пенальти, повлиял опыт Ризныка.

– Для "Шахтера" это 15-й титул. У "Динамо" 13 трофеев. Донецкая команда уходит в отрыв. Тяжело киевлянам будет догонять "горняков"?

– Это футбол. Трудно говорить. Мы же не знаем, что будет в украинском футболе в следующем году. Я не думал, что в этом сезоне "Шахтер" так слабо будет играть в чемпионате. Это футбол. Все возможно в футболе. Может, в следующем году "Динамо" и "Шахтер" останутся без титулов, а с трофеями будут другие команды. Это не исключено. Посмотрим. Но то, что каждый год будет противостояние между "Динамо" и "Шахтером" – это факт. Никто не уберет это. В любом случае будет своеобразное дерби.

– Могут подтянуться и включиться в борьбу за титулы, например, "Александрия", "Полесье" и другие команды?

– Посмотрим. Дай Бог, чтобы чемпионат развивался. Дай Бог, чтобы был конкурентоспособный чемпионат и появлялось много других клубов, которые смогут конкурировать с "Шахтером" и "Динамо", - считает Воробей.